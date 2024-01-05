特工亞皆老｜導演率先爆有望拍成三部曲　與亨利卡菲爾長遠合作

《皇家特工》、《勁揪俠》系列大導演馬菲域肯（Matthew Vaughn）新作《特工亞皆老》（Argylle）將於2月1日上映，電影雲集「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）、樂壇天后Dua Lipa、金像男星森洛維（Sam Rockwell）、《侏羅紀世界》女星拜絲黛麗侯活（Bryce Dallas Howard）、《絕命毒師》拜仁鈞士頓（Bryan Cranston）、森姆積遜（Samuel L. Jackson）及莊先拿（John Cena）等巨星。

馬菲域肯對《特工亞皆老》系列充滿信心。（劇照）

雖然電影還未上映，導演似乎對這個系列的發展充滿信心，近日受訪透露有意發展成三部曲，今集講述「亞皆老」如何變成特工，下一集就揭露他年輕時的故事，他更表示將與男主角亨利卡菲爾長遠合作。

戲中貓貓Cute到不得了。（劇照）

《特工亞皆老》講述艾利為《亞皆老Argylle》系列小說作者，但她每天嚮往著的，只是與電腦和貓貓Alfie在家裡渡過每一寧靜夜晚。艾利所寫的小說內容怎料在現實生活中發生，惹來了特工亞皆老和間諜組職關注，爆發連場驚世「麻煩」，令她生活不再平靜。Aiden是一個對貓貓敏感的間諜，艾利背著Alfie在Aiden帶領下，於世界各地競速，躲避殺手們追捕！離奇真相怎會簡單⋯⋯