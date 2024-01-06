繁花︱胡歌初戀登場竟為內地金像超模　感情線配《阿飛正傳》配樂

由王家衞擔任監製兼總導演的內地電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地當紅女演員主演，早前正式啟播。《繁花》劇情講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡的故事，並以九十年代剛開始改革開放、發展轉型急速的上海為故事背景。除了四位主角份量十足外，不少配角及客串《繁花》的演員均非常亮眼，隨劇集播出已達20集，在寶總的回憶片段中，竟出現一位曾主演香港電影、在內地影壇上位最快的女主角，飾演胡歌「唯一一次毫無保留地愛過」的女朋友！

王家衞執導的內地電視劇《繁花》，由胡歌主演。（《繁花》劇集截圖）

在胡歌飾演的阿寶成為寶總、遇上三位女主角前，阿寶曾經唯一一次毫無保留地愛過一個人。（《繁花》劇集截圖）

《繁花》劇情第14集中，寶總糾纏在幾個女人之間，關係亦公亦私，鬧出一連串麻煩。此時，阿寶回憶起自己在上海的成長日子，並提到此前「唯一一次毫無保留地愛過」的感情經歷。阿寶的初戀情人是雪芝，一出場便令所有觀眾驚訝，竟由內地模特兒兼演員杜鵑主演！

在阿寶的回憶片段裡，出現了他的初戀情人雪芝，二人年輕時於上海邂逅，當時阿寶是個工人、雪芝則在電車上賣車票。（《繁花》劇集截圖）

阿寶的回憶中，他與雪芝年輕時非常浪漫，兩小無猜。（《繁花》劇集截圖）

雪芝在阿寶的回憶中，所有片段都美好、幸福。（《繁花》劇集截圖）

阿寶的初戀情人雪芝，赫然由內地女演員杜鵑飾演。（《繁花》劇集截圖）

現年41歲的杜鵑，原為芭蕾舞蹈員兼超模，在2012年從國際名模跨界參演《中國合夥人》成為演員，更提名香港電影金像獎「最佳新演員」及「最佳女配角」，近10年主力拍攝電影，作品包括《擺渡人》、《歐洲攻略》，成為銀幕女主角。

杜鵑首度參演電影《中國合夥人》，便與黃曉明飾演情侶，更一舉提名香港電影金像獎「最佳新演員」及「最佳女配角」。（《中國合夥人》電影劇照）

在前年上映的《風再起時》裡，杜鵑更飾演女主角蔡真，劇情中與梁朝偉、郭富城兩大影帝發展出感情線，同時被他們飾演的磊樂南江渾身解數追求，其中梁朝偉彈琴、郭富城跳踢躂舞的著名場面，目的便是追求杜鵑。

杜鵑於前年上映的《風再起時》裡飾演蔡真一角。（《風再起時》電影劇照）

杜鵑與梁朝偉、郭富城在劇情中均有感情線。（《風再起時》電影劇照）

杜鵑與梁朝偉、郭富城在劇情中均有感情線。（《風再起時》電影劇照）

梁朝偉在《風再起時》裡彈琴、郭富城跳踼躂舞的著名場面，目的便是為了追求杜鵑。（《風再起時》高清截圖）

梁朝偉在《風再起時》裡彈琴、郭富城跳踼躂舞的著名場面，目的便是為了追求杜鵑。（《風再起時》高清截圖）

杜鵑先後於《繁花》三個時代裡出現，與阿寶在七十年代相戀，並八十年代、九十年代重遇。嫁到香港的雪芝，在八十年代的上海重遇未成為成功商人的阿寶，當時二人一富一貧，差距令阿寶自卑不已，二人重遇的一幕，更配上王家衞經典作品《阿飛正傳》中，梁朝偉在片尾梳頭的配樂〈Jungle Drums〉，為胡歌飾演的阿寶「冇腳雀仔」的性格特質，鋪設角色經歷的原點。

胡歌與杜鵑飾演的角色，在八十年代重逢的一幕，配上《阿飛正傳》尾段，梁朝偉梳頭時的經典配樂〈Jungle Drums〉。（《繁花》劇集截圖）

胡歌與杜鵑飾演的角色，在八十年代重逢的一幕，配上《阿飛正傳》尾段，梁朝偉梳頭時的經典配樂〈Jungle Drums〉。（《繁花》劇集截圖）

胡歌成為寶總後，與杜鵑飾演的雪芝在九十年代的香港半島酒店重遇。（《繁花》劇集截圖）

胡歌成為寶總後，與杜鵑飾演的雪芝在九十年代的香港半島酒店重遇。（《繁花》劇集截圖）