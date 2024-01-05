單身即地獄3｜官熙與多人曖昧被鬧渣男　旻志爆喊男網民勁受落？

韓國配對綜藝節目《單身即地獄3》自開播以來收視高企，參與過節目的嘉賓幾乎都爆紅。現時來到第三季憑更高質的嘉賓及Drama火辣回歸，全新遊戲規則亦增加不少話題及新鮮感。來到最後尾聲，李官熙因一直對自己的感情動搖不定而成為渣男代表。另外，在直升機爆喊的旻志被指是綠茶，看到兩人爆喊，大批網民立即湧到兩人的Instagram瘋狂鬧爆。

《單身即地獄3》自12月12日開播以來，一直佔據Netflix熱播榜的前三名。（Netflix）

官熙完全不理會對方。（節目畫面）

被冠上渣男之名的籃球員李官熙，在節目中同時與多人曖昧，一直猶豫不決，包括崔惠善、尹廈情及後期加入的曹旻志。最後官熙似乎情定旻志，但又忘記不了惠善，惠善表示不想跟不清楚自己想要什麼的人走下去，最終叫官熙揀旻志，令官熙爆喊。看到這一幕，大批網民高呼興奮，更湧到官熙IG留言鬧爆他叫他不要選惠善，因為認為惠善值得更好。

惠善直接叫官熙選旻志。（節目畫面）

到官熙爆喊。（節目畫面）

官熙在節目中與多人有曖昧關係。（IG圖片）

被網民鬧爆係渣男。（IG圖片）

而後期加入的曹旻志在直升機因被官熙冷待後爆喊，這個舉動惹來大批網民極度反感，大批網民湧到她IG鬧爆她造作兼討厭：「你不該這麼做，你不尊重惠善」、「你真的想在全世界面前得分官熙嗎？女孩，你不僅缺乏自尊，而且完全不合適」、「天哪，你真是個絕望的女人。尋求男人的注意，試圖引誘他們，我覺得你的行為很廉價」。另外，不少香港女性網民都認為旻志的行為很是反感，但男性卻非常受落。不過有人就認為如果本季沒有兩人的話，就沒那麼好看。

旻志在直升機爆喊惹網民鬧爆廉價。（IG圖片）