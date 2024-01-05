繁花︱胡歌曾因一個原因拒絕參演　王家衞高度讚揚演技：出神入化

由王家衞擔任監製兼總導演的內地電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地當紅演員主演，早前正式啟播。《繁花》劇情講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡的故事，並以九十年代剛開始改革開放、發展轉型迅速的上海為故事背景。憑電影享譽全球的王家衞，首次到內地拍攝電視劇，希望主演的演員當然爭崩頭，然而最後由胡歌成為30集的男主角，當中竟曾被拒絕！

王家衞執導的內地電視劇《繁花》，由胡歌主演。（《繁花》劇集截圖）

王家衞首次到內地拍攝電視劇，在選定由胡歌飾演男主角期間，竟曾被拒絕！（視覺中國）

王家衞近日接受內媒訪問時，提到開拍《繁花》時，已要求演員需要識講上海話，一個要求已經淘汰不少演員，剛好胡歌、馬伊琍與唐嫣均為上海人，於是入選王家衞考慮的名單中。然而起初胡歌竟拒絕參演王家衞的劇集，放棄與國際級電影大師合作的大好機會，實在令人難以置信！

《繁花》的主角胡歌、馬伊琍與唐嫣均為上海人，順利通過王家衞的要求。（《繁花》劇集劇照）

馬伊琍為《繁花》的女主角之一。（《繁花》劇集截圖）

唐嫣為《繁花》的女主角之一。（《繁花》劇集截圖）

王家衞在訪問時憶述：「胡歌的回覆很有意思，他說和我拍一部戲時間太久了，連帶娃（照顧小孩）都沒有時間，只能犧牲拍戲的時間多一點，照顧孩子的時間少一點。」幸好最後胡歌亦主演阿寶一角，而王家衞亦僅用了三年便拍完《繁花》。

胡歌回覆王家衞時表示要在拍戲與照顧小朋友之間取得平衡。（視覺中國）

王家衞更高度讚揚胡歌及對手戲份甚多的老牌演員游本昌，形容他們的演技出神入化：「如果說起劇中的演技前幾名，我覺得胡歌、游本昌毋庸置疑是排得上名。的破，游本昌、胡歌的演技好到可以手四個字形容——出神入化！」