奧本海默︱路蘭被健身教練當面狠評作品　「浪費我人生幾個鐘頭」

荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）去年中推出《奧本海默》（Oppenheimer），鼓動成全球影迷之間的奧本海默浪潮，亦造就9億4900萬美元（約港幣74億元）票房成績，成為去年最受歡迎的電影之一。現年53歲的路蘭從影25年，自《凶心人》（Memento）開始打響名堂，及後推出的《蝙蝠俠》三部曲、《潛行凶間》（Inception）及《星際啟示錄》（Interstellar）更令他成為影迷心目中的鬼才，「路蘭」二字亦成為質素保證。

《奧本海默》去年成為全球浪潮，造就9億4900萬美元票房成績，是年度最受歡迎的電影之一。（《奧本海默》電影劇照）

基斯杜化路蘭從影25年，憑《蝙蝠俠》三部曲及《潛行凶間》等作品成為質素保證。（路透社）

基斯杜化路蘭日前接受外媒訪問，卻提到一件出乎他意料的事。路蘭分享指他日常會參加Peloton集體單車的健身班，在其中一次課堂中，女健身教練與一眾學生閒聊期間，提到路蘭的作品，更在不知情下「當面」批評一番。路蘭在訪問中表示：「當時我累死了，然後聽到教練在談論我其中一部作品，表示『有沒有人看過？我浪費了人生中的幾個鐘頭！』」原來當時教練談論的是路蘭在2020年推出的科幻動作電影《天能》（Tenet）。

導演基斯杜化路蘭竟曾被當面狠評作品，被不知道路蘭在現場的健身教練直指浪費了人生的幾個鐘頭。（Getty Images）

外媒在訪問路蘭後，找到該位女健身教練並進行訪問，她表示在健身班上談論到《天能》時，並不知道基斯杜化路蘭就在現場，亦坦言自己完全看不懂《天能》任何一分鐘的劇情，但她表示：「我看了《奧本海默》兩次！那是我人生完全不想忘記的六個鐘頭！所以我邀請路蘭導演再來我的健身班，坐在第一排的單車上，我保證會是『零辱』的一節課，亦歡迎他評論我的課程！」