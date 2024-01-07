繁花︱溫兆倫逆齡30年飾演自己　鍾鎮濤客串名廚菜式似《食神》

由王家衞擔任監製兼總導演的內地電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地當紅演員主演，現已播出超過20集。《繁花》劇情講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡的故事，並以九十年代剛開始改革開放、發展轉型迅速的上海為故事背景。除了由一線內地演員主演外，為了突顯當時上海與香港接軌的實況，王家衞亦邀請兩位香港男演員粉墨登場，其中一位更在劇集裡「逆齡」飾演自己，掀起不少觀眾的九十年代回憶！

王家衞執導的內地電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地當紅演員主演。（《繁花》劇集截圖）

溫兆倫「秒速」現身

首位於《繁花》裡登場的香港男星，是在九十年代初紅極一時的男演員溫兆倫。曾於八九十年參演電視劇《義不容情》、周星馳電影《鹿鼎記》系列的溫兆倫，在內地知名度極高，因此王家衞安排今年將「登六」的溫兆倫，在劇集裡「逆齡30年」飾演自己，為上海新開張的飯店至真園擔任開幕嘉賓，以港星光臨造勢！

溫兆倫於《繁花》第三集裡客串現身，僅有幾秒鏡頭的戲份。（《繁花》劇集截圖）

今年將「登六」的溫兆倫，在《繁花》裡逆齡三十年飾演自己。（《繁花》劇集截圖）

溫兆倫近日向內地媒體透露，指自己收到在影壇地位崇高的王家衞邀請客串演出時，非常興奮，直言做夢都沒有想過演王家衞的作品。溫兆倫甚至自爆拍攝客串戲份當日，為該年的情人節兼農曆新年，自己為了拍攝《繁花》，竟然「拋妻棄女」不回家過節。雖然溫兆倫認為機會難得，但卻呻戲份拍足通宵，而最後如觀眾所見僅剩幾秒鏡頭，連一個特寫鏡頭也沒有。

溫兆倫為了拍攝《繁花》，竟然「拋妻棄女」不回家過節，但通宵拍攝後被剪剩兩個鏡頭。（視覺中國）

鍾鎮濤造型功架似足《食神》

第二位登場的香港演員則是年屆七旬的鍾鎮濤，在《繁花》裡飾演香港廚神B哥，由寶總特意邀請為至真園救亡。鍾鎮濤以一口流利廣東話演繹廚神一角，不僅令觀眾想起1995年的電影《金玉滿堂》裡的名廚廖傑，更因為一身造型及三道香港粵菜，令人聯想到周星馳1996年的電影《食神》。

鍾鎮濤於《繁花》裡客串飾演香港名廚B哥，一身廚師服造型相當經典。（《繁花》劇集截圖）

鍾鎮濤曾於1995年的電影《金玉滿堂》裡飾演名廚廖傑。（《金玉滿堂》電影劇照）

鍾鎮濤的打扮除了勾起《金玉滿堂》的印象，亦令不少觀眾聯想到周星馳的經典喜劇《食神》。（《食神》電影截圖）

鍾鎮濤飾演的B哥，以一身白色廚師袍、廚師高帽及金色領巾登場，造型神似《食神》開場的一眾廚師，亦是九十年代頗具標誌性的名廚裝束。B哥在《繁花》裡，為了拯救至真園飯店，特意帶來三道粵菜，分別為「船王炒飯」「仙鶴神針」及「川烏」。

鍾鎮濤飾演的名廚為寶總帶來三道粵菜，第一道為「仙鶴神針」。（《繁花》劇集截圖）

鍾鎮濤飾演的名廚為寶總帶來三道粵菜，第二道為「船王炒飯」。（《繁花》劇集截圖）

鍾鎮濤飾演的名廚為寶總帶來三道粵菜，最後一道為「川烏」。（《繁花》劇集截圖）

《繁花》裡形容這三道粵菜非常講究，不禁令觀眾聯想到《食神》至尊名廚大賽裡，同樣非常「講究」的三道參賽零分作品「皇帝炒飯」「乾坤燒鵝」「錦繡多味魚」，雖然後者為喜劇化下的三道虛構粵菜，但在港產片觀眾心目中一樣深刻。

《食神》開場的零分菜色「乾坤燒鵝」。（《食神》電影截圖）

《食神》開場的零分菜色「皇帝炒飯」。（《食神》電影截圖）