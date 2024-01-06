金球獎前哨戰︱愛瑪史東先拔頭籌　瑪歌羅比性感芭比現身谷盡人氣

荷里活本年度首場大型影展「第35屆棕櫚泉電影節」昨晚（6日）於加州舉行，電影節被視為下周一舉行的「第81屆金球獎」前哨戰。大會將大獎「先鋒奬」頒發予殿堂級導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導新作《花月殺手》（Killers of the Flower Moon），並將男女「演員成就獎」頒發予《奧本海默》（Oppenheimer）男主角Cillian Murphy及《可憐的東西》（Poor Things）女主角愛瑪史東（Emma Stone）。

「演員成就獎」頒發予《奧本海默》男主角Cillian Murphy，在金球獎前哨戰先拔頭籌！（視覺中國）

Cillian Murphy獲得「演員成就獎」後，與合演《奧本海默》的羅拔唐尼合照，期間羅拔唐尼搞笑地將「沒有開愛爾蘭人笑話」的字條按在Cillian Murphy身上。（視覺中國）

「演員成就獎」頒發予《可憐的東西》女主角愛瑪史東，在金球獎前哨戰先拔頭籌！（視覺中國）

除了Cillian Murphy與愛瑪史東在2024年首項大型影展上先拔頭籌，去年全球最賣座電影《芭比》（Barbie）的導演Greta Gerwig亦獲頒「年度導演獎」，表揚她於新作中發揮的無限創意。

《芭比》導演Greta Gerwig憑新作獲頒「年度導演獎」。（視覺中國）

《芭比》女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）雖然未有得獎，卻在進場前的紅地氈環節掀起影展的第一波高潮，她以一身粉紅色波點低胸短裙現身，低調展示性感，不論打扮及妝容均無懈可擊，引發全場影迷不斷高呼「Hi Barbie」！

《芭比》女主角瑪歌羅比以粉紅色波點低胸短裙亮相，掀起全場高潮。（視覺中國）

瑪歌羅比的「芭比風」造型，不論打扮與妝容均無懈可擊！（視覺中國）

對於瑪歌羅比在《芭比》上映半年後繼續以芭比風格造型亮相影展活動，外媒視為她正在為即將舉行的影壇盛事金球獎造勢及拉票，谷盡人氣。瑪歌羅比在紅地氈上引起哄動之餘，亦非常親民地與到場影迷簽名合照，形象工夫做到足，看來對金球獎音樂劇與喜劇類的「最佳女主角」獎志在必得！

外媒視瑪歌羅比正在為《芭比》於周日舉行的金球獎前造勢！（視覺中國）