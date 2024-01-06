爆谷一周︱劉德華從影40年謝絕裸露　試過僅穿內褲中環街頭拍攝

ViuTV節目《爆谷一周》今日（6日）播出第三季最後一集，邀請香港犯罪動作電影《潛行》監製兼主演劉德華，攜同林家棟、劉俊謙擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。劉德華除了在節目上分享拍攝《潛行》時如何兼顧演員及監製的職務，更大談從影40年的底線，更表示自己對裸露戲份拍攝的一項堅持！

香港犯罪動作電影《潛行》監製兼主演劉德華，攜同林家棟、劉俊謙出席《爆谷一周》，接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

香港犯罪動作電影《潛行》監製兼主演劉德華，攜同林家棟、劉俊謙出席《爆谷一周》，接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭於節目上提到劉俊謙主演的串流劇集《此時此刻》，問及演出時對「露股」的包袱，劉俊謙直言演員的身體是工具，可以按劇本需要演出裸露戲份；林家棟亦表示自己拍陳嘉上執導的《奇幻夜》時，被要求全裸演出，便二話不說地馬上脫光：「馬上脫掉，嚇壞他們了！他們便說『不……進去貼膠布』就是這樣，我沒有甚麼所謂，真的只是工具。」

劉俊謙談到《此時此刻》的露股戲份，直言認為演員的身體是工具。（《爆谷一周》節目截圖）

林家棟亦分享到拍攝《奇幻夜》時，在片場應要求馬上脫光拍攝，嚇親導演陳嘉上與工作人員。（《爆谷一周》節目截圖）

劉德華作為歌影視巨星，卻在節目上直言無法辦得到，亦分享到自己拍攝的底線：「我記得當時還未有電影三級制，我們拍攝很多那類型的電影，我必須要穿紅色內褲。（谷：為甚麼紅色？）因為容易穿崩，不能蒙混過去！」谷德昭笑言是「穿崩底褲」，華仔處理性感戲份亦非常小心，令觀眾很少有看到華仔的身體。

劉德華提到拍攝大膽戲份，必定會着一條紅色底褲，原來是為了保護自己的性感底線。（《爆谷一周》節目截圖）

劉德華更即場自爆另一次拍攝經歷，強調自己的底線：「之前拍《大隻佬》，全身黏上大隻佬道具服。我有一幕要拍攝裸跑，我穿好了（道具服），特地要他們找一塊樹葉遮着重要部位，直接貼在這裡，我連服裝都不能接受。」華仔更笑着憶述杜琪峯導演的反應：「我穿着那件特技服裝，杜sir說『這個也要遮住嗎？』」當場出口窒非常錫身的華仔，但亦足顯華仔對底線的堅持。

劉德華拍攝《大隻佬》時需要穿着「大隻佬道具服」。（《大隻佬》電影劇照）

劉德華憶述拍《大隻佬》時，需要穿着「大隻佬道具服」在旺角拍攝裸跑。（《爆谷一周》節目截圖）

劉德華就算穿着道具服，仍要特意安排一塊樹葉遮住自己的重要部位。（《爆谷一周》節目截圖）

劉德華憶述連《大隻佬》的導演杜琪峯亦出口窒佢：咁都要遮？（《爆谷一周》節目截圖）

拍攝《大隻佬》時，連杜琪峯也對劉德華堅守的底線感到意外。（Getty Images）

劉德華坦言從影40年來，在電影裡沒有正式的裸露場面：「我沒有正式……最大尺度是《至尊無上II之永霸天下》，穿着內褲在中環拍攝，那次尺度最大。」谷德昭隨即笑言若觀眾希望一睹華仔的大尺演出，便一定要翻看！

劉德華分享從影40年以來最大尺度的電影，是《至尊無上II之永霸天下》。（《爆谷一周》節目截圖）

劉德華在《至尊無上II之永霸天下》裡，僅穿內褲在中環拍攝。（《爆谷一周》節目截圖）