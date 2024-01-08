金球獎賽果即時更新｜施利安梅菲、愛瑪史東大熱封影帝影后
撰文：陳穎思
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11:03／《Barbie芭比》奪電影和票房成就獎
10:57／《Barbie芭比》-《What Was I Made For》奪最佳原創電影歌曲
10:53／《奧本海默》奪最佳配樂
10:43／施利安梅菲憑《奧本海默》奪最佳劇情片男主角
10:40／愛瑪史東憑《可憐的東西》封最佳音樂劇／喜劇電影女主角
10:30／《奧本海默》基斯杜化路蘭奪最佳導演
10:28／《蒼鷺與少年》奪最佳動畫
10:20／《傳媒家族繼承人》Kieran Culkin奪最佳劇集男主角
10:16／《大熊餐廳》Ayo Edebiri奪音樂劇及喜劇最佳女主角
10:11／法國電影《墮下的對證》奪最佳外語片
09:58／Jeremy Allen White憑《大熊餐廳》奪音樂劇及喜劇最佳男主角
09:53／《墮下的對證》奪最佳劇本
09:43／《傳媒家族繼承人》Matthew Macfadyen奪劇集最佳男配角
09:38／《王冠》Elizabeth Debicki奪劇集最佳女配角
09:29／《齮齕人生》Steven Yeun奪最佳迷你劇集及電視電影男主角
09:25／《齮齕人生》Ali Wong奪最佳迷你劇集及電視電影女主角
09:17／羅拔唐尼憑《奧本海默》奪最佳男配角
09:15／Da’Vine Joy Randolph憑《The Holdovers》奪最佳女配角
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《第81屆金球獎頒獎禮》現正舉行，《香港01》為大家即時更新賽果。