金球獎2024︱《齮齕人生》囊括迷你劇視帝后　首度由亞裔演員包攬

《第81屆金球獎》現正舉行，Steven Yeun及Ali Wong首次提名，就憑A24和Netflix聯合製作的黑色喜劇《BEEF》（齮齕人生）奪得「最佳迷你劇集及電視電影男主角」和「最佳迷你劇集及電視電影女主角」，是首次兩位亞裔演員同時包攬男女主角獎項。Steven Yeun在台上發表感言時，公開感謝太太：「你是我的力量。」而Ali Wong則感激丈夫在背後的無限量支持，讓自己能成為一個工作媽媽。



Ali Wong首次提名就奪迷你劇視后。（直播畫面）

Steven Yeun公開感謝太太。（直播畫面）

《BEEF》以一樁行車糾紛拉開序幕，兩位素不相識的陌生人正面槓上。Danny（Steven Yeun飾）是生意每況愈下的水電工，一受刺激就暴怒，而Amy（Ali Wong飾）則是白手起家的創業家，過著看起來舒適愜意的生活。看兩人如何陰招百出、互相找碴，最後越玩越過火，把自己的人生與人際關係都搞砸。

《BEEF》在爛番茄獲得98%的專業評分。（《BEEF》海報）

「BEEF」在這裡並不是日常用的「牛肉」的意思，而是有埋怨、抱怨的意思。（Netflix）

《 BEEF 》劇情雖然簡單，但迷人的地方就是觀眾能在劇中看到兩位主角陷入不斷報復及反報復的惡行循環，互相傷害固然緊張刺激，但過程中卻令觀眾深入反思如何正式面對自己的情緒及內心想法的同時，學懂如何控制壓倒性的情緒爆發。