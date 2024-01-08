《奧本海默》奪5獎成大贏家　號稱零CGI製作特製IMAX菲林拍攝

由荷里活天才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的最新作品《奧本海默》（Oppenheimer），於今日（8日）舉行的《第81屆金球獎》頒獎典禮上奪得「最佳男主角」及「最佳男配角」等多項大獎！電影由「稻草人」施利安梅菲（Cillian Murphy）、Emily Blunt、羅拔唐尼（Robert Downey Jr）、麥迪文（Matt Damon）及佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）等主演，劇情改編自二次世界大戰研發原子彈的真人真事，更出自路蘭之手，受盡全球的「路蘭迷」愛戴。



《奧本海默》得最佳劇情片，由監製愛瑪湯馬士（Emma Thomas），即導演路蘭太太致得獎辭。（直播截圖）

男主角施利安梅菲贏得最佳男主角。（直播截圖）

基斯杜化路蘭提名６次金球獎最佳導演，今次終贏得獎項。（直播截圖）

羅拔唐尼贏得最佳男配角。（直播截圖）

基斯杜化路蘭相隔三年，在《天能》後再度推出新作，並以二戰發明原子彈的奧本海默為劇情主角。（路透社）

由基斯杜化路蘭執導新作《奧本海默》成為本屆金球獎大贏家。（《奧本海默》電影海報）

施利安梅菲奪影帝成奧斯卡大熱

與基斯杜化路蘭合作五次、橫跨20年的Cillian Murphy，首次主演路蘭的電影便獲得「最佳男主角獎」。Cillian Murphy得獎後表示：「我第一次踏入路蘭的片場，便感覺到那種重量，現場的水準、專注與投入的意志，以及演員也沒有位置坐！」他亦感謝一眾同演的提攜與支持。

《奧本海默》是Cillian Murphy首次主演的路蘭作品。（《奧本海默》電影劇照）

Cillian Murphy曾於基斯杜化路蘭執導的《蝙蝠俠》三部曲裡飾演反派「稻草人」Scarecrow。（《蝙蝠俠：俠影之謎》電影劇照）

羅拔唐尼再奪演技獎

憑《奧本海默》奪得「最佳男配角」獎的「Iron Man」羅拔唐尼，曾高調激讚《奧本海默》表示：「只能夠直接了當地說：這是我參演過最好的電影。」亦在頒獎禮上形容作品為「大師級傑作」，同時亦感謝自己的妻子一路以來的陪伴。

羅拔唐尼於台上發表感言。（金球獎直播截圖）

主演《奧本海默》的羅拔唐尼激讚：這是我參演過最好的電影！（視覺中國）

羅拔唐尼於《奧本海默》裡飾演路易斯斯特勞斯，是原子能協會的創始成員。（《奧本海默》電影劇照）

劇情簡介

《奧本海默》是一部改編「原子彈子父」羅伯特奧本海默（Julius Robert Oppenheimer）的傳記電影，電影參照奧本海默的自傳，並改編自小說《American Prometheus：The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》。電影重塑了奧本海默的一生，觸及到他的家庭、感情生活、政見及知識應用，並聚焦於他參與「曼克頓計劃」期間，發明原子彈的經歷。

《奧本海默》參照了羅伯特奧本海默的自傳，並改編小說《American Prometheus：The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》，重塑奧本海默的人生。（《奧本海默》電影劇照）

號稱「零」CGI

與網路謠言相反，基斯杜化路蘭並沒有為了拍攝標誌性的「三位一體」試驗的核火和蘑菇雲，而在新墨西哥州引爆真正的原子彈。相反，路蘭和攝影指導赫塔范赫塔瑪，跟特效總監Scott Fisher及Andrew Jackson，以視覺特效技術來製造電影中的原子爆炸。路蘭給了他們一個限制：「必須與他對實際效果的審美偏好一致，並且不可以有電腦生成的影像。」

《奧本海默》雖然號稱「零」CGI，然而也沒有引爆真的原子彈拍攝效果。（《奧本海默》電影劇照）

基斯杜化路蘭說：「我從一開始就知道三位一體測試將是我們最大的挑戰之一，我在《蝙蝠俠──夜神起義》以CGI製作核爆炸場片，對那部電影來說效果很好。但對於像三位一體這樣的現實生活中的事件，CGI影像永遠不會給你在現實生活中看到的威脅感。那個鏡頭要拍得有觸覺，才有威脅性，令人敬畏。這就是挑戰，找到你可以稱之為類比的方法去產生這樣的效果，喚起三位一體測試的威脅、令人敬畏和可怕的美感。」

IMAX及大片幅65mm菲林拍攝

《奧本海默》由攝影指導赫塔范赫塔瑪（Hoyte van Hoytema)）掌鏡，路蘭此前已經四次赫塔范赫塔瑪合作，包括《星際啟示錄》、《鄧寇克大行動》與《TENET天能》。《奧本海默》只用大片幅攝影機拍攝——Panavision 65mm攝影機及IMAX 65mm攝影機拍攝。為了黑白場景，團隊更與柯達公司合作，特意為電影製造黑白的65mm菲林。

《奧本海默》使用IMAX 65mm及Panvision 65mm的攝影機拍攝。（《奧本海默》電影花絮照）

赫塔范赫塔瑪回憶指：「我第一時間打電話是給柯達，我問：『你們有65毫米的黑白菲林嗎？』他們說沒有，因為他們以前從未成功過。所以我問：『你們能做到嗎？』他們說，『也許吧？』然後我們總是像小孩子一樣嘮叨他們去做。對我們來說幸運的是，他們真的挺身而出迎接挑戰，提供了新鮮製造的原型菲林，上面有手寫標籤。當測試它時，第一次看到它讓我們大吃一驚，如此特別和美麗。」

為了整部電影均以IMAX 65mm及Panvision 65mm大片幅拍攝，《奧本海默》攝影指導請柯達公司生產一種黑白的65mm電影菲林。（《奧本海默》電影花絮照）

赫塔范赫塔瑪又說：「IMAX通常是這種奇觀格式，用於呈現遠景並傳達宏偉，但我一直很好奇，想知道它在用於特寫鏡頭時是否同樣強大，我們能把它變成一種親密的媒介嗎？《奧本海默》是一次演進，在文戲也用上了IMAX拍攝，因為這是故事所需。」

《奧本海默》導演基斯杜化路蘭展示IMAX 15/70放映菲林的尺寸。（影片截圖）

基斯杜化路蘭展示《奧本海默》IMAX 15/70全片放映菲林，菲林長達11英里、重量達600磅。（影片截圖）