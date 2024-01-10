《變種特攻》前傳男星Adan Canto患癌病逝　終年42歲遺下一對子女

在電影《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past）中，飾演「太陽黑子」（Sunspot ）的墨西哥演員Adan Canto，今日（10/1）驚傳因闌尾癌於本月8日病逝，終年42歲。公司代表透過聲明證實死訊，表示永遠懷念他的精神。



Adan Canto的IG也有貼出悼念圖。（AdanCanto@IG）

Adan Canto本是墨西哥歌手，在當地累積了相當人氣後，便進軍荷里活，最出名的作品是在電影《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past）中，飾演「太陽黑子」（Sunspot ），擁有吸收太陽能的能力並轉化為自身使用，並可飛行及發射紅外線。

Adan Canto在電影《變種特攻：未來同盟戰》飾演「太陽黑子」。（《變種特攻：未來同盟戰》劇照）

而近年，Adan Canto在電視劇《The Clean Lady》都有出色表現，負責開發該劇的華納影業也為他的離世哀悼，「得知Adan Canto去世的消息，我們非常難過。他是一位出色的演員和親愛的朋友，從10多年前他在美國首次演出的《門屠》（The Following，美國劇集）開始，我們一直很榮幸他是華納兄弟電視和FOX娛樂大家庭的一員。」

Adan Canto遺下一對子女，分別只有3歲及歲半大。（AdanCanto@IG）

Adan Canto是患上闌尾癌（香港俗稱盲腸癌）離世，遺下妻子Stephanie Ann，二人同時亦是工作上的好拍檔，而最令人遺憾是兩人育有兩個孩子，分別只有3歲半的兒子Roman Alder和1歲半的女兒Eve Josephine。

早於年多前，才迎來女兒女兒Eve Josephine出世。（AdanCanto@IG）

Adan Canto與大仔在嬰孩時合照。（AdanCanto@IG）