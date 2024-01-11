鬼聲陰｜首部 IMAX 泰國恐怖片　女主角顏值超高撞樣NewJeans成員

泰國恐怖片《鬼聲陰》去年10月上映，為首部以IMAX形式上映的泰國鬼片，累積票房高達5億泰銖。電影根據泰國中部北碧府的真實靈異故事改編，講述1972年，位於北碧府的偏遠村莊，一名少女離奇死亡。詭異傳聞令從軍多年的亞克（納得克 飾）決定回鄉探望家人，並從大妹阿雅（丹妮絲潔莉爾查 飾）口中得知，二妹妍恩（拉塔娃蒂婉通 飾）自從聽到怪聲後，終日臥病在床，更性情大變…她的種種不尋常跡象，與離奇死亡的少女如出一轍。為了救回妹妹，亞克不但請來法師幫忙驅邪，更奮不顧身，率領家人與凶靈展開連場惡鬥！

《呃Love天團.》男神納得克Barry挑戰恐怖片。（劇照）

飾演二妹的拉塔娃蒂婉通Mim真人好靚女。（IG圖片）

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《鬼聲陰》除了有泰國男神納得克Barry（Nadech Kugimiya）主演，戲中飾演被惡鬼纏身的二妹的拉塔娃蒂婉通Mim（Rattanawadee Wongthong）亦備受關注，事關她被指跟韓國大勢女團NewJeans成員Danielle撞樣，她透露拍攝期間一度壓力太大疑似手撞鬼：「我夢見一個老婆婆，她表演被鬼魂附身的模樣，她還做了扭斷脖子的手勢給我看。」醒來後拉塔娃蒂婉通不時感到呼吸困難汞頭暈，有人告訴她被鬼跟著，她跟劇組人員一起拜拜及做功德，身體狀況才慢慢好轉。