一路向西2︱素海霖親自揀銀幕男友鍾意成熟穩重　一個特徵會加分

《一路向西》系列《一路向西 2 東京AV攻略》早前公布今年落實開拍，並破天荒集合五大人氣AV女優演出，包括香港的素海霖（Erena／繪麗奈），日本AV女神三上悠亞、波多野結衣、相澤南與村上悠華，男主角就有「向西仔」張建聲，陣容鼎盛。其實《向西2》尚有多個主配角色，出品方Imagi Crystal Studio已定於下周六（1月20日）進行試鏡，由女主角素海霖及導演之一的鄭峰嵐在場展開casting。

香港AV女優素海霖（繪麗奈）將會親自為《一路向西 2 東京AV攻略》揀銀幕男友！（電影公司提供）

《一路向西 2 東京AV攻略》除了素海霖，更雲集四大日本AV女神，包括三上悠亞。（電影公司提供）

《一路向西 2 東京AV攻略》除了素海霖，更雲集四大日本AV女神，包括波多野結衣。（電影公司提供）

《一路向西 2 東京AV攻略》除了素海霖，更雲集四大日本AV女神，包括相澤南。（電影公司提供）

《一路向西 2 東京AV攻略》除了素海霖，更雲集四大日本AV女神，包括村上悠華。（電影公司提供）

今次招募的角色人選有5個，有可愛專一的男主角「Henry」、風趣幽默的「睿少」、身材豐滿的靚靚女配角「子慧」、青春可人的港女「KiKi」及外冷內熱又怕老婆的「爺爺」，其中的「Henry」是Erena片中男友，兩人有多場對手戲，所以Erena在試鏡當日可以親自參與揀男友，問她對是次揀「男友」有何準則？Erena表示唔係單純睇樣，她笑說：「自己比較鍾意一啲成熟穩重嘅男士，戴眼鏡仲會加分，其實最重要畀到安全感我，所以今次casting主要留意參加者嘅談吐同埋𠱁唔𠱁到我開心，樣貌反而係其次。」

素海霖親自分享《一路向西 2 東京AV攻略》銀幕男友條件，原來戴眼鏡會加分！（電影公司提供）

《向西2》招募演員由即日開始接受報名，本月18日截止，本月20進行試鏡。電影將於今年3月下旬開拍，率先在日本東京實地拍攝，完成外景後，會於香港繼續展開第二階段之攝製工作。而試鏡成功的「Henry」和「睿少」兩位男主角，亦會隨隊赴日開工。

睇來想同素海霖在《一路向西 2 東京AV攻略》演對手戲，便要踴躍參加！（電影公司提供）

《一路向西 2 東京AV攻略》由孫立基監製及與導演鄭峰嵐聯合執導，Imagi Crystal Studio出品，主要演員有張建聲、素海霖、三上悠亞、波多野結衣、相澤南、村上悠華等等。