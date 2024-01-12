潛行︱劉德華罕談女兒網絡生活　直言管教甚難：佢有Ipad但冇手機

香港犯罪動作電影《潛行》昨日（11日）在香港舉行謝票場次，身兼監製及主演的劉德華攜同談善言及朱鑑然一同出席，到戲院內近距離與影迷見面。戲院內全院滿座，大量華仔粉絲到場支持偶像，華仔尚未現身已開始隨片尾曲《道理都懂》進行大合唱，為劉德華出場造勢，場面哄動！期待以久的劉德華一出場，便引起全院粉絲尖叫，高舉自備的燈牌歡迎，連華仔亦笑指震撼程度有演唱會的規模。

《潛行》監製兼主演劉德華攜同談善言、朱鑑然一同出席謝票場。（陳順禎 攝）

《潛行》謝票場全院滿座，有大量劉德華的粉絲到場支持。（陳順禎 攝）

劉德華亦於《潛行》謝票期間熱情與粉絲互動。（陳順禎 攝）

劉德華、談善言與朱鑑然在謝票後，亦接受傳媒訪問，對於粉絲熱情合唱歡迎，華仔表示：「可能大家期待緊演唱會呀，今次唔好諗嗰啲住，入戲院睇咗《潛行》先！」亦感謝影迷到場支持，表示香港電影興起密集謝票後，一直期待與影迷近距離接觸！

《潛行》謝票現場有大量華仔影迷舉燈牌，十足演唱會現場，劉德華笑指請影迷先看電影，再期待演唱會舉行。（陳順禎 攝）

對於劉德華身兼監製及演員，表示《潛行》的群戲較多，每個角色均有自己的故事線：「中間可能有啲唔好怪我嘅地方Cut咁啲，成個製作畀佢哋習慣下。惡，佢哋又要習慣下，和藹佢又習慣下，適應唔同環境。」問及發惡的面貌，華仔笑指：「我最惡、我打人㗎！（會爆粗？）我都會㗎！你哋聽過我講粗口未呀？」談善言與朱鑑然立刻表示沒有，更請華仔即場示範！

劉德華受訪時笑指自己會打人，亦會講粗口，但談善言與朱鑑然表示沒有聽過，更開玩笑請華仔即場示範！（陳順禎 攝）

《潛行》以暗網犯罪為主題，牽涉不少網絡安全意識，劉德華笑指有注意女兒劉向蕙使用網絡的狀態：「畀你哋講中係難管嘅，但係都要管㗎！」被問及女兒的社交媒體運用，華仔認真表示：「佢冇嗰啲，佢有Ipad，但係冇手機，手機就用我哋嘅。」