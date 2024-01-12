潛行︱朱鑑然泳將出身助水刑閉氣　談善言一線之差與劉德華演夫妻

香港犯罪動作電影《潛行》昨日（11日）在香港舉行謝票場次，身兼監製及主演的劉德華攜同談善言及朱鑑然一同出席，到戲院內近距離與影迷見面。戲院內全院滿座，大量華仔粉絲到場支持偶像，華仔尚未現身已開始隨片尾曲《道理都懂》進行大合唱，為劉德華出場造勢，場面哄動！期待以久的劉德華一出場，便引起全院粉絲尖叫，高舉自備的燈牌歡迎，連華仔亦笑指震撼程度有演唱會的規模。

《潛行》監製兼主演劉德華攜同談善言、朱鑑然一同出席謝票場。（陳順禎 攝）

《潛行》謝票場全院滿座，有大量劉德華的粉絲到場支持。（陳順禎 攝）

與身兼監製及主演的劉德華合作，談善言直言感到壓力，華仔的要求亦非常高：「我印象深刻嘅係佢成日都喺到！無論有冇佢嘅場口，都會坐喺Mon壇前面或者坐喺到睇。佢好細心，亦都喺圍讀嘅時候畀好多自由度我哋。」同場的朱鑑然亦表示：「嚴格！但係劉生個感覺好和藹可親，冇階級分別，我哋劇組一齊工作就好似一家人一樣！」笑指文戲動作的要求一樣高，演出壓力也不少！

劉德華在《潛行》謝票後接受訪問，談善言與朱鑑然均表示華仔作為監製，對拍攝要求非常嚴格。（陳順禎 攝）

朱鑑然為港隊泳將出身，在《潛行》裡需要演繹被行水刑的戲份，朱鑑然表示久習水性對演戲有幫助：「閉氣係有幫助嘅！但係最驚訝嘅係，入咗戲之後過程比想象中更辛苦，因為真係驚，但係幫到我喺戲搵到感覺。」他直言拍攝前有做足安全措施，與動作導演錢嘉樂定下應急訊號，留有一隻手在身後拍打訊號，但笑指：「其實嗰下係緊張到拍唔到，係『我死喇！我死喇！』咁樣爭扎。」

游泳港隊出身的朱鑑然在《潛行》演繹被執行水刑的一幕，直言非常辛苦，但有做足安全措施。（陳順禎 攝）

談善言於《潛行》裡與林家棟飾演夫妻，她笑指起初不相信有機會與家棟做對手戲：「真係有緊張，去圍讀嘅時候都仲緊張，但係一路說服自己去習慣，特登睇好多佢哋嘅戲去習慣。」劉德華表示角色安排之間，其實一直有轉變：「究竟劉德華演臥底？一路都有轉，唯獨你嗰個角色係冇轉過！所以如果我演修浩（林家棟角色），你就係我太太！」談善言僅一線之差便能夠與劉德華飾演夫妻！

劉德華直言《潛行》各位演員的角色一直有轉變的打算，唯獨談善言一直被認為是飾演修浩妻子的最佳人選。（陳順禎 攝）