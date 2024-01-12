亞洲電影大獎︱梁朝偉有望冧莊封帝　「榮幸同優秀演員一齊提名」

香港年度影壇盛事「第十七屆亞洲電影大獎」今日（12日）舉行入圍名單及評審主席公布記者招待會，並邀請陳湛文、Jessica陳苡臻、朱鑑然、麥沛東、栢天男、譚旻萱六位新生代演員一同公布入圍名單。



「第17屆亞洲電影大獎」入圍名單及評審主席公布記者會上，邀請譚旻萱、陳湛文、麥沛東、Jessica陳苡臻、朱鑑然及栢天男（左起）六位香港新生代演員出席，並宣讀入讀名單。（莫匡堯 攝）

《第17屆亞洲電影大獎》記者會上，陳湛文、麥沛東宣讀入圍名單。（莫匡堯 攝）

《第17屆亞洲電影大獎》記者會上，栢天男、譚旻萱宣讀入圍名單。（莫匡堯 攝）

朱鑑然、陳苡臻都分別負責宣讀部分入圍名單。（莫匡堯 攝）

本屆亞洲電影大獎有多國電影入圍，香港電影代表作品《金手指》及《年少日記》各提名三項大獎：《金手指》提名「最佳男主角」、「最佳造型設計」及「最佳美術指導」；《年少日記》則提名「最佳男配角」、「最佳新導演」及「最佳剪接」。其中《金手指》男主角梁朝偉提名「最佳男主角」，繼去年憑《風再起時》奪得影帝後，有望連續兩年得獎。

梁朝偉去年憑《風再起時》奪得第16屆亞洲電影大獎最佳男主角獎。（陳順禎 攝）

焦點演技大獎中，去年分別榮封金馬影帝的吳慷仁及最年輕金馬影后林品彤，亦分別憑得獎作品《富都青年》及《小曉》提名最佳男主角及最佳女主角。吳慷仁挾金馬影帝硬撼國際級影帝梁朝偉，林品彤再封后的最大勁敵，則為中國「三金影后」周冬雨。

吳慷仁去年底憑主演作品《富都青年》首次榮封金馬影帝！（金馬獎直播截圖）

林品彤於「第60屆金馬獎」榮獲「最佳女主角」獎，成為金馬史上最年輕影后。（視覺中國）

梁朝偉再度提名亞洲電影大獎「最佳男主角」，得知喜訊後對外回應：「感謝亞洲電影大獎各位評審，好榮幸可以同呢幾位咁優秀嘅演員一齊提名！」與偉仔一同提名的亞洲男演員包括《12.12：首爾之春》黃晸珉、《富都青年》吳慷仁、《滿江紅》沈騰及《新活日常》役所広司。