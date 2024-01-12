亞洲電影大獎︱游學修反擊綠帽傳聞　陳苡臻澄清︰同前度仲係朋友

香港年度影壇盛事《第十七屆亞洲電影大獎》今日（12日）舉行入圍名單及評審主席公布記者招待會，並邀請陳湛文、Jessica陳苡臻、朱鑑然、麥沛東、栢天男、譚旻萱六位新生代演員一同公布入圍名單。

「第17屆亞洲電影大獎」入圍名單及評審主席公布記者會上，邀請譚旻萱、陳湛文、麥沛東、Jessica陳苡臻、朱鑑然及栢天男（左起）六位香港新生代演員出席，並宣讀入圍名單。（莫匡堯 攝）

「第17屆亞洲電影大獎」記者會上，陳湛文、麥沛東宣讀入圍名單。（莫匡堯 攝）

「第17屆亞洲電影大獎」記者會上，栢天男、譚旻萱宣讀入圍名單。（莫匡堯 攝）

「第17屆亞洲電影大獎」記者會上，朱鑑然、陳苡臻宣讀入圍名單。（莫匡堯 攝）

Jessica陳苡臻去年首次參演電影，作品《年少日記》今日獲提名三項大獎，包括與角色Miss Chan有對手戲的小主角黃梓樂，陳苡臻於記者會上接受傳媒訪問時表示首次參與大型電影盛事，笑言：「我係第一次參加呢啲電影活動，係影壇新貴Miss Chan！」

Jessica陳苡臻在亞洲電影大獎記者會上接受訪問，表示自己作為「影壇新貴」榮幸能夠宣讀提名名單。（莫匡堯 攝）

Jessica表示心情難免緊張，但感到榮幸能夠宣讀提名，對自己表現給八十分，希望自己繼續進步。對於《年少日記》獲提名亦感興奮：「好開心，我都好戥阿卓（卓亦謙導演）開心！因為我知道佢為咗套戲付出咗好多，呢套戲係佢嘅心血！有份參與、有Miss Chan呢個咁好嘅角色，而家出街都會有人咁叫！」

Jessica陳苡臻於《年少日記》裡飾演鋼琴老師Miss Chan，是她首度踏進大銀幕的作品。（陳苡臻IG圖片）

陳苡臻有幸參與亞洲電影大獎頒獎典禮，最希望感受現場氣氛及打卡，她笑指：「想同朝偉（打卡），吳慷仁之前有嚟睇過我舞台劇，所以已經打咗一次卡，但係我唔介意打多幾次！」至於男友游學修會否呷醋，Jessica笑指：「唔會啦！冇咁小器嘅！」踏進大銀幕後，Jessica笑言有期待與游學修合作：「首先一定唔會演情侶！我覺得電影要演現實生活唔會發生嘅嘢，所以父女啦！Daddy！唔係Sugar Daddy，係Daddy！」

Jessica陳苡臻笑言不希望與游學修在電影裡飾演情侶，反而希望飾演父女，更甜蜜地對鏡頭叫「Daddy」！（莫匡堯 攝）

日前游學修於網上頻道直播期間展現真性情，大鬧對各項社會及娛樂圈大小事，陳苡臻表示事前並不知道游學修會開直播：「我都完全冇收過消息，佢開完（直播）之後我都冇特登同佢傾返，我哋平時好少傾工作嘅嘢，我見佢心情其實都冇乜嘢，可能佢要發洩嘅嘢都喺個Live裡面發洩咗。」

游學修在直播期間提到與陳苡臻之間的感情事，反擊外界的「綠帽」傳言，Jessica亦在訪問中澄清：「其實我同我嘅前度都仲係朋友嚟，所以其實我哋嘅關係並不是大家諗得咁差，亦都冇好似網民揣測發生過一啲唔好嘅事，我覺得清者自清啦！」