不是你不愛你‧專訪｜陳昊森自爆大膽刪台詞　靠一個專長奪得角色

葉念琛新作《不是你不愛你》找來台灣新一代男神演員陳昊森擔任男主角，他憑2020年同志電影《刻在你心底的名字》爆紅，獲《第57屆金馬獎》最佳新演員提名。今次演出港產片，陳昊森接受《香港01》專訪時表示，拍攝最困難的並非挑戰廣東話對白，而是要理解角色，他更自爆要求刪除一些對白，相當大膽！

攝影：梁碧玲



陳昊森形容第一次看到譚旻萱的印象：「看到本人的時候嚇到，因為沒有想到那麼高」。（劇照）

「最大困難是，這個劇本裡面，家偉這個角色到底是怎麼演？」，陳昊森指第一次看完劇本後想起《比悲傷更悲傷的故事》，覺得兩個故事有點像，接下來跟導演商量要怎麼演，他提出一個大膽的想法：「我把很多家偉的台詞刪掉，因為我希望這個角色可以有更多眼神跟表情，更細微的一些表情，來到電影的時候，我希望可以用畫面來講故事」，問他導演會不會阻止，他笑說：「有些他就說不可以（刪除）」。

陳昊森透露開拍前約譚昊萱出去咖啡廳、一起吃飯來培養感情，但他覺得不要太熟絡：「要留一點白，到現場拍攝的時候會有一點新鮮感」。

陳昊森被葉念琛選中當男主角的理由，原來就是因為成名作的表現太出色：「他是因為看過我在《刻在我心底裡的名字》，之前我拍的一部電影，他看到我很會哭，《不是你不愛你》裡有很多哭戲，想找一個能夠演哭戲的人，我的哭戲說服了他」。由於疫情關係，一開始只能跟導演進行視像會議，陳昊森形容為雞同鴨講：「我那時候不會講粵語，導演的中文很像在講粵語，聽不太懂他在說什麼」。

陳昊森指第一次看劇本的時候看不懂：「因為全部都是港普，天呀！」

畢竟語言始終是其中一大挑戰，陳昊森表示雙管齊下去應付廣東話對白：「對於台詞，所有演員都很幫我，在香港的朋友，買了一本粵語的教材給我，我每天都在看這個書，看很多香港電影，就是一直聽一直聽，很感謝導演給我一位語言小跟班，他是劇組裡面的副導、場記，他每天都會用很慢很慢的速度跟我講粵語，講台詞是什麼意思，我看不懂的就問他，殺青那天很捨不得，很謝謝他」。

陳昊森透露跟林國斌的父子和解劇情，是劇本以外的故事，他不時重看那天的幕後影片，殺青以後比拍攝時哭得更慘。

要數《不是你不愛你》其中一個最感動人的場口，應該是陳昊森與飾演他父親的林國斌抱著痛哭一幕，陳昊森指自小就看林國斌的演出，動作場面最深刻：「跟他一起拍戲有一種見到偶像的感覺，跟斌哥拍到最後才變熟，因為他是演爸爸，兩個大男人都在裝cool的感覺，到最後很謝謝斌哥，他分享了很多他的想法、曾經經歷過的故事，如何表達自己的角色，分享很多他的人生觀，有了自己的家庭以後對演戲的看法、興趣的轉變，從一個男生變成一個男人以後改變很多，我覺得很有感覺」。

網民常戲言葉念琛是「香港活地亞倫」，問陳昊森有否看過導演的前他，他表示有看過一些片段：「很多阿寶，這是他的宇宙，《阿凡達》有《阿凡達》的宇宙，他有阿寶的宇宙」。