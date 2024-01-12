亞洲電影大獎︱譚旻萱上台險流鼻血　渣馬練跑冇預男友︰孤身作戰

香港年度影壇盛事「第十七屆亞洲電影大獎」今日（12日）舉行入圍名單及評審主席公布記者招待會，並邀請陳湛文、Jessica陳苡臻、朱鑑然、麥沛東、栢天男、譚旻萱六位新生代演員一同公布入圍名單。



「第17屆亞洲電影大獎」入圍名單及評審主席公布記者會上，邀請譚旻萱、陳湛文、麥沛東、Jessica陳苡臻、朱鑑然及栢天男（左起）六位香港新生代演員出席，並宣讀入圍名單。（莫匡堯 攝）

《第17屆亞洲電影大獎》記者會上，栢天男、譚旻萱宣讀入圍名單。（莫匡堯 攝）

Mandy譚旻萱去年首次參演電影，首部主演作品《不是你不愛你》更即將正式上映，作為另一位「影壇新貴」，譚旻萱亦為本屆亞洲電影大獎宣讀入圍名單，Mandy在記者會上接受傳媒訪問時笑指宣布的過程「緊張到爆」，表示平時活潑的她在後台收起好動的一面，專心準備講稿。

葉念琛執導及編劇的愛情電影《不是你不愛你》即將上映。（《不是你不愛你》電影劇照）

譚旻萱更笑指宣布期間，發生不為台下觀眾所知的小插曲：「中間有個小插曲嘅，無端端我feel到有嘢想喺個鼻度流出嚟，我以為係鼻水、一索落去發現原來係鼻血！講到一半，唔知係唔係因為見到咁多位靚仔靚女，又有朱鑑然、又有Jessica（陳苡臻）啦，即刻流鼻血啊！」笑言慶幸自己安全度過！

譚旻萱表示宣讀入圍名單時發生流鼻血的小插曲，笑言看到朱鑑然、Jessica陳苡臻等靚仔靚女忍不住流鼻血。（莫匡堯 攝）

譚旻萱亦分享近日積極備戰渣打馬拉松，並將會參加10公里賽事：「希望成績唔會太差啦！話晒都打過籃球！（目標時間？）一個鐘十五分鐘內啦希望！」Mandy表示今年起哮喘發作，尚未回復最佳狀態，但仍然會積極備戰。至於早前公開與導演男友Christopher的戀情，被問及有否一起練跑，Mandy表示：「今次係孤身作戰，絕對孤身作戰！因為我跑步鍾意自己跑多啲！」距離賽事僅餘一星期，Mandy表示每日均會抽時間練跑。

譚旻萱表示近日備戰渣馬沒有預男朋友。（莫匡堯 攝）

去年在第16屆亞洲電影大獎上憑《正義迴廊》奪得「最佳新演員」獎的麥沛東，今日亦出席記者會宣讀入圍名單，他笑言不覺時光飛逝，以嘉賓身份出席相比被提名更輕鬆。麥沛東分享指今年將有兩部舞台劇演出，現正密鑼緊鼓進行綵排，他亦表示：「其實我想拍電影嘅，《正義迴廊》之後都有拍過電影，但係都係客串角色，我想有一個發揮嘅角色，好期待會係咩。」

麥沛東表示自己今年在演出舞台劇外，希望能夠參演電影。（莫匡堯 攝）

近日麥沛東主演的劇集《社內相親》獲得觀眾正面迴響，他表示出乎意料：「《社內相親》出嘅時候我都冇諗過，原來大家咁喜歡桂彬呢個角色，可能大家認識我就係因為《正義迴廊》，去到《社內》大家都接受，其實令我大信心啲。」他直言希望知道觀眾對他認真演繹非特殊角色的反應，表示會盡力做好角色。