金像獎｜《白日之下》林保怡轉戰男主角　將與梁朝偉黃子華爭影帝

《第四十二屆香港電影金像獎》將於今年四月舉行，而大會亦開始寄出入圍電影名單，供會員投選出各個獎項的最後五強。去年話題之作《白日之下》，一直被視為今屆金像獎的大熱。有業內人士報料指，去年憑《白日之下》入圍金馬獎最佳男配角的林保怡，來到金像獎，電影公司天下一作出調整，將林保怡安排在男主角位置，讓保怡有機會挑戰影帝寶座。



林保怡憑《白日之下》院長一角獲去年金馬獎最佳男配角提名。（劇照）

林保怡在電影《白日之下》，飾演殘疾院舍院長章劍華，戲中性侵梁雍婷飾演的智障女孩小玲，但礙於缺乏有力證供，法官被逼撤控令他消遙法外，更讓他可在庭外講出追求公義等荒謬說話，角色令人恨之入骨。林保怡為角色下過不少苦功，又向視障人士請教，觀察其日常舉動，令角色更具說服力。成功讓他從影30多年來，首次獲電影獎項提名。

林保怡跟《年少日記》童星黃梓樂，一起入圍金馬獎最佳男配角，最後由《老孤狸》的陳慕義勝出。（網上圖片）

林保怡飾殘疾院舍院長，而原先角色是想找古天樂飾演。（《白日之下》劇照）

雖然出戰金馬未有斬穫，不過電影在香港上映叫好叫座，電影公司都期待可以在金像獎中有更好表現，而在報名名單上，林保怡更由男配角轉戰男主角。按今年入圍的電影看，保怡有機會跟《毒舌大狀》黃子華、《金手指》梁朝偉、《潛行》劉德華、《別叫我「賭神」》周潤發齊齊入圍爭影帝寶座。

從讀者提供的名單所見，林保怡已轉戰男主角獎項。（讀者來相）

而從名單所見，林保怡毅然轉跑道，對同片的其他演員都有好處，令入圍機會提升，包括當日未能入圍金馬，已被網民感到不值的姜大衛，而胡楓、周漢寧、陳湛文的呼聲亦甚高。不過今年男配角的競爭都相當激烈，包括《年少日記》的童星黃梓樂，他同樣獲金馬獎最佳男配角提名，而《毒舌大狀》謝君豪飾演的金遠山都來勢洶洶，暫且觀看戰況，都相當難預測。

黃梓樂在戲中自小不被重視，父母都似對他嫌棄，演出非常虐心。（《年少日記》預告截圖）