妮妲莉寶雯舞蹈家丈夫去年驚爆出軌　疑難忍被背叛驚傳已分居

42歲金像影后妮妲莉寶雯（Natalie Portman）與46歲舞蹈家丈夫Benjamin Millepied驚傳離婚。Benjamin去年6月被爆偷食25歲環保活動家Camille Etienne，事後妮妲莉寶雯雖然原諒對方，兩夫妻亦嘗試挽救婚姻，但同年8月有報道指兩人未能修復關係。

妮妲莉寶雯舞蹈家丈夫去年驚爆偷食。（CFP）

據《每日郵報》日前（12日）報道，有消息人士透露兩人雖未正式提交文件，但雙方已為離婚進行協商，並正在制定共同撫養一對子女的計劃。丈夫去年出軌後，妮妲莉寶雯友人向媒體表示妮妲莉憎恨被老公背叛的無力感。而最近妮妲莉接受傳媒訪問時，透露自己正與子女居住在巴黎，但對丈夫隻字不提，再惹來離婚揣測。

妮妲莉寶雯透露現與子女居住巴黎。（CFP）

事實上兩人已分居，妮妲莉寶雯定居法國，Benjamin則一直在美國工作。有知情人士透露兩人都非常愛兩個孩子，正想辦法要怎樣才對孩子最好。該知情者又補充說：「妮妲莉寶雯需要時間來處理和治愈，大家都知道她是一個堅強的女性，以及她對自己事業的奉獻精神，包括女性賦權。任何女人都不應該忍受出軌的配偶。」

妮妲莉被發現已脫下結婚戒指。（CFP）

妮妲莉最近回到美國出席各個頒獎典禮活動時，被發現已脫下結婚戒指。妮妲莉寶雯與Benjamin於2009年，在電影《黑天鵝》中合作而相戀，當時男方為影片編舞及客串演出。2人於翌年訂婚，2011年誕下大仔Aleph，2012年在加州結婚，並於2017年誕下細女Amalia。