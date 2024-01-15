影評人之選｜愛瑪史東封后劍指奧斯卡　施利安梅菲失落影帝

《第29屆影評人之選頒獎禮》（Critics Choice Awards）於香港時間今晨舉行，《奧本海默》（Oppenheimer）橫掃8獎成為大贏家，包括最佳電影、最佳男配角、最佳整體演出、最佳導演及最佳攝影等，而《Barbie芭比》亦獲最佳喜劇、最佳原創劇本及最佳原創歌曲等六個獎項。

保羅基安馬提繼金球獎後再下一城，擸埋影評人之選影帝。（視覺中國）

愛瑪史東（Emma Stone）憑《可憐的東西》（Poor Things）繼上星期金球獎後再下一城封影后，令她於奧斯卡掄元的呼聲更高，而《滯留生》（The Holdovers）的保羅基安馬提（Paul Giamatti）就擊敗《奧本海默》的施利安梅菲奪最佳男主角，相信兩人在金像獎會再有一番競爭。《奧本海默》的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）與《滯留生》的Da'Vine Joy Randolph就分別奪得最佳男、女配角。

《第29屆CriticsChoice頒獎禮》電影組得獎名單

最佳電影：《奧本海默》

最佳男主角：保羅基安馬提《滯留生》

最佳女主角：愛瑪史東《可憐的東西》

最佳男配角：羅拔唐尼《奧本海默》

最佳女配角：Da'Vine Joy Randolph《滯留生》

最佳導演：基斯杜化路蘭《奧本海默》

最佳原著劇本：《Barbie芭比》

喜劇組最佳電影：《Barbie芭比》

最佳整體演出：《奧本海默》

最佳動畫：《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》

最佳外語片：《墮下的對證》（法國）

最佳歌曲：《I’m Just Ken》（《Barbie芭比》)

最佳配樂： Ludwig Göransson《奧本海默》