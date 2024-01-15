評論學會大獎︱吳慷仁揮低梁朝偉　余香凝四度提名封后：很大肯定

由香港電影評論學會主辦的「2023年度香港電影評論學會大獎」，今日（15日）公布得獎名單，評論學會於2024年1月14日選出第三十屆「香港電影評論學會大獎」的五個獎項及八部推薦電影，經歷十小時激烈討論及三輪投票後，由《命案》獲最佳電影殊榮；李子俊憑《第八個嫌疑人》奪最佳導演獎；祝紫嫣憑《但願人長久》奪最佳編劇獎；影帝影后寶座則由吳慷仁、余香凝分別憑《但願人長久》和《白日之下》奪得！

鄭保瑞執導作品《命案》，獲得第三十屆「香港電影評論學會大獎」最佳電影殊榮。（《命案》電影劇照

吳慷仁憑作品《但願人長久》，獲得第三十屆「香港電影評論學會大獎」最佳男演員殊榮。（《但願人長久》電影海報）

余香凝憑作品《白日之下》，獲得第三十屆「香港電影評論學會大獎」最佳女演員殊榮。（《但願人長久》電影海報）

Jennifer余香凝曾經多次入圍最佳女演員最後五強，今次終於首次獲獎，Jennifer得知喜訊後表示：「好開心可以得到這個獎項，是一個很大的肯定，之前都試過入圍最後五強，當時已經覺得很神奇。知道電影評論學會所有人都很專業，大家睇過這麼多電影都認為這是個好角色、好演出的時候就已經好足夠。今年可以得到這個獎，對我來說是很大的動力，叫我以後要努力做好每一個角色，非常之感謝每一位。」

Jennifer余香凝曾經多次入圍最佳女演員最後五強，今次首次得獎，表示：「好開心可以得到這個獎項，是一個很大的肯定。」（金馬獎直播截圖）

Jennifer亦都感謝論論學會一眾影評人的支持：「自己剛剛開始演戲時都有好多進步空間，每次都會用心睇大家的影評，留意每一隻字，回想自己有甚麼需要改善，或者細心聆聽大家覺得有甚麼做得好或不好的地方，所以影評人的評論對我來說相當緊要，非常感謝電影評論學會。此外好開心《白日之下》獲得年度推薦電影，電影仍在上映中，雖然場次不多，希望觀眾可以再入場支持。」

余香凝繼續鼓勵觀眾入場觀看《白日之下》（余香凝IG圖片）

導演簡君晋同樣感謝電影評論學會，他就指：「我們每一個崗位都好開心，亦都戥Jennifer開心，可以有這班演員在我的電影之中，是我的榮幸，亦都是緣份。獎項是一個鼓勵，鼓勵我們繼續可以進步。」

簡君晋直言獎項是鼓勵，讓團隊繼續進步。（大會提供）

以下為第三十屆「香港電影評論學會大獎」完整得獎名單：

最佳電影：《命案》

最佳導演：李子俊（《第八個嫌疑人》）

最佳編劇：祝紫嫣（《但願人長久》）

最佳男演員：吳慷仁（《但願人長久》）

最佳女演員：余香凝（《白日之下》）

推薦電影八部：《第八個嫌疑人》《年少日記》《尚未完場》《但願人長久》《白日之下》《詩》《金手指》《填詞L》

銀河映像的《命案》先拔頭籌，力壓《年少日記》及《第八個嫌疑人》等影片，奪得「最佳電影」大獎。李子俊則憑着第二部執導長片《第八個嫌疑人》，首次奪得「最佳導演」獎。

「最佳編劇」討論熾熱，《年少日記》、《命案》和《但願人長久》爭持不下，經過再三討論及投票，最終由祝紫嫣憑自編自導兼自演的首部劇情長片《但願人長久》，以些微票數險勝資深編劇游乃海，奪得此獎項。

「最佳女演員」同樣競爭熱烈，尤其是《白日之下》的余香凝、梁雍婷和《填詞L》的鍾雪瑩，票數相當接近。經過四次投票表決，每次淘汰得票最低者，最後由余香凝勝出，登上香港電影評論學會大獎的影后寶座。

「最佳男演員」的爭持最為激烈。《年少日記》的黃梓樂、《但願人長久》的吳慷仁、《第八個嫌疑人》的大鵬、《金手指》的梁朝偉、《命案》的楊樂文和林家棟，各有支持者，經過五次投票表決，每次淘汰得票最低者，最終由吳慷仁脫穎而出，奪得香港電影評論學會大獎影帝殊榮。