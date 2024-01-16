繁花︱上海三金視后孫儷無緣合作王家衞　分析未演女主角三大原因

由王家衞擔任監製兼總導演的內地電影劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地演員主演，早前已完整播出30集。《繁花》劇情講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡與衰落的故事，並以九十年代剛開始改革開放、發展轉型迅速的上海為故事背景。原籍上海的王家衞，在過去的電影作品裡不時加入上海原鄉元素，當中以《花樣年華》裡潘迪華飾演的包租婆孫太太最具代表性，《繁花》以上海為背景，選角時亦一舉縮窄至僅限由上海演員主演，胡歌、馬伊琍及唐嫣等上海演員亦演活了地道的上海人，演出令觀眾歎服。

王家衞執導的內地電視劇《繁花》，由土生土長的上海演員胡歌主演。（《繁花》劇集截圖）

馬伊琍飾演的玲子，閱歷豐富，年近五旬魅力依然。（《繁花》劇集劇照）

唐嫣為《繁花》的女主角之一。（《繁花》劇集截圖）

《繁花》播映完畢後，觀眾從談論劇情及各位配角、客串演員的表現，轉移至談論劇集的製作可能性。其中，觀眾對王家衞不選用名氣比馬伊琍及唐嫣更盛的孫儷感到疑惑，認為孫儷與馬伊琍氣質相近，憑「三金視后」的演技，必定能演出更吸引與深刻的玲子。在觀眾熱烈討論下，綜合評論分折下推測了王家衞沒有請孫儷參演的三大原因！

同為上海人的孫儷，與飾演玲子的馬伊琍氣質相近，貴為內地「三金視后」，卻沒有參演《繁花》與王家衞合作。（視覺中國）

1. 女主角戲份分散

《繁花》由胡歌飾演男主角寶總，故事主線均圍繞着他在商場上大展拳腳的經歷，三位女主角玲子、汪小姐及李李，則在寶總身邊發揮着後援、協作及互惠合作的功能，女主角的戲份三分之餘，隨劇情分散，與孫儷氣質相近的馬伊琍飾演的玲子，在前十集戲份較多，中段則側重於汪子姐與李李，在結局前五集又再次變重，當中有幾集劇集中，甚至沒有馬伊琍的鏡頭。對於早已成為內地電影及電視劇女主角的孫儷而言，外界認為她不會選擇戲份需要與兩位女演員攤分的角色。

馬伊琍為《繁花》的女主角之一，但戲份較側重於前十集及結局前的五集，中間甚至有數集沒有鏡頭。（《繁花》劇集截圖）

2. 孫儷作品的古裝氣息

《繁花》以九十年代的上海為故事背景，雖然有觀眾認為美感「時光錯亂」，似民國上海多於九十年代，然而毋庸置疑亦屬時裝片。孫儷早年雖然參演不少時裝及民初劇，然而隨《甄環傳》及《羋月傳》等紅遍全國後，孫儷的古裝氣息深入民心，參演的古裝作品亦遠比時裝作品受歡迎。外界亦分析由於孫儷的古裝定位與形象穩固，於是王家衞未有考慮與孫儷合作。

《後宮甄環傳》紅遍大江南北，孫儷的古裝氣息及形象亦深入民心。（微博圖片）

孫儷擔大旗的《羋月傳》，在內地贏盡口碑。（《羋月傳》劇照）

3. 三年的全身投入

據飾演汪小姐的唐嫣接受內媒訪問時提及，她在參演《繁花》的三年期間，沒有接拍任何影視作品，從大銀幕及電視框神隱，全身投入在《繁花》的拍攝中，務求完成王家衞的大師之作。唐嫣更透露，王家衞的要求極高，自己戲份中的其中一幕，更整整拍了86次才收貨，唐嫣的投入程度絕不能看輕。外界分析認為，在熱度與知名度更替迅速的年代，孫儷作為當紅女一，難以全身投入一部作品中，放棄參演其他影視作品的機會，於是無緣在《繁花》裡與王家衞合作。