潛行︱劉德華笑言年紀大打戲要替身　大讚彭于晏肯搏︰用替身都鬧

香港犯罪動作電影《潛行》，由劉德華監製兼主演、關智耀執導，劉德華聯同林家棟、劉雅瑟、彭于晏、任達華、談善言、朱鑑然、劉俊謙等一同主演，日前已於香港上映，大受歡迎。早前劉德華攜同林家棟與彭于晏接受一眾傳媒訪問，三人大談拍攝點滴，彭于晏更透露首次與華仔對戲時，竟被對方偶像氣勢嚇窒，以及動作戲誇張的準備排場。



香港犯罪動作電影《潛行》監製兼主演劉德華，早前攜同林家棟、彭于晏接受一眾傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

《潛行》在香港上映後，不少動作戲份令觀眾非常驚喜，劉德華受訪時笑言演員們盡量不用替身，但自己卻竟然是例外：「唔係！我咁嘅年紀，點都要預備定嘅！呢啲（指向彭于晏）同我哋後生一樣，用替身都鬧嘅！」彭于晏早於《激戰》及《黃飛鴻之英雄有夢》裡展示拍攝動作片的天份，連《潛行》的動作導演錢嘉樂也大讚有潛質，彭于晏笑言可以向動作演員方向發展：「好呀！都可以！會的東西不多嘛，那會的都學，就可以在表演裡面用到，剛好也可以符合劇情裡面角色的發展。所以嘉樂哥設計的動作，比我想像中的難度高了很多！但我們前面有在排練，所以就順了很多！」

劉德華笑言以自己的年紀，多少亦要在拍攝現場準備替身。（梁碧玲 攝）

彭于晏被《潛行》動作導演錢嘉樂大讚有天份成為動作演員。（《潛行》電影劇照）

為彭于晏準備200個玻璃樽

談到動作戲份，彭于晏表示拍攝《潛行》的過程相當艱辛：「這部電影打得很辛苦，但不會說很長，那場戲是比較多設計的，因為是在比較小的空間裡，在酒窖、有玻璃瓶。嘉樂說『幫你準備了兩百瓶酒！』我不知道甚麼意思，到了現場才知道有兩百瓶酒瓶要砸！」

《潛行》動作導演錢嘉樂為彭于晏準備了200個玻璃酒樽，彭于晏一開始並不明白用意。（梁碧玲 攝）

彭于晏後來才知道，準備的玻璃樽是用作自己「爆樽」的戲份。（梁碧玲 攝）

監製劉德華隨即笑指：「鐵頭功呀嗱！」彭于晏大笑後續指：「要謝謝錢家班，因為他們很辛苦，有時好不好意思打。」至於動作戲份有否引致受傷，彭于晏輕鬆地表示：「還好還好，少少啦！」爆玻璃樽的戲份具有破相風險，彭于晏則解釋指：「沒有啦！那個是安全的，糖膠玻璃。」劉德華再次開玩笑表示：「我們就希望他不要那麼帥就好了！」

彭于晏表示《潛行》劇組準備的糖膠玻璃樽具一定安全性，不會令自己破相。（梁碧玲 攝）

劉德華隨即笑言希望爆樽過後，可以令彭于晏冇咁靚仔！（梁碧玲 攝）

彭于晏在《潛行》首次與劉德華合作，面對紅遍華語影壇的偶像，彭于晏坦言有壓力：「對我來說這種壓力是好的，化壓力為動力。」至於拍攝難度最高的一幕，彭于晏憶述：「我記得有一場戲，要第一次去捉林陣安、華仔哥的角色，要罵他！第一次綵排時還可以，正式來就緊張了！罵不出來，有NG兩三次，卡詞了！」他笑着解釋指：「還是有一個偶像形象在那裡，要破掉這個，到後面就好很多了。因為一來就要對他很兇，要一口氣就到那個（水平）。」亦補充指：「（劉德華）就有一個氣場加持。」

彭于晏與劉德華首場拍攝戲份，便要拘捕林陣安並在審問室裡大罵華仔，令彭于晏大感壓力！（《潛行》電影劇照）

兩大影帝神秘面貌

彭于晏在《潛行》一次過與劉德華、林家棟兩位影帝合作，被問及兩位影帝私下的秘密面貌時，林家棟驚訝笑指：「問秘密？」劉德華亦笑指：「我駛唔駛行開下？」彭于晏則禮貌地表示：「跟他們合作、到現場就發現他們其實是另外一個人。現在是很可愛、很好聊天，到現場……就沒那麼好，都在一個狀態裡很安靜。」彭于晏亦續指：「後來發現他們在工作裡，不想浪費多餘的精力，專注在裡面。」

彭于晏笑言劉德華與林家棟平時很可愛、好相處，但拍攝時卻會進入狀態，變得非常安靜。（梁碧玲 攝）

劉德華與林家棟在演員以外亦為不少電影擔任監製，彭于晏被問及會否嘗試監製一職時，思索一會表示：「我現在好好想一想，比較難吧！覺得還是當演員比較幸福！」劉德華隨即笑指：「我們沒得選！」彭于晏則謙虛地表示：「看他們工作太辛苦了！」

彭于晏自言沒有想過像劉德華、林家棟一樣身兼監製，見二人工作非常辛苦，直言做演員幸福得多！（梁碧玲 攝）

劉德華與林家棟自《無間道》開始，一直合作無間，被問及與老拍檔再度合演的壓力，劉德華笑指：「你話有冇壓力，佢而家啲氣場！佢監製多過我啦！」華仔更笑指：「梗係啦！就喺（拍攝）完之前，就攞最佳編劇喇！（你都唔敢鬧佢？）邊敢呀！」面對劉德華的稱讚，林家棟笑言：「佢都廢事睬我！」但亦認真地表示，事隔近10年再度與劉德華合演電影，在演出層面有壓力：「有，一定有！因為我哋之前合作《風暴》都10年有多啦，今次再次要重組嘅時候，我都唔想畀佢知道，呢10年都冇變過喎！唔得嘛！要使出渾身解數，要令你眼前一亮，呢樣係最基本嘅。」

劉德華與林家棟自《無間道》開始合作無間，林家棟表示二人近10年未有合作，希望能夠使出渾身解數、令華仔眼前一亮。（梁碧玲 攝）

林家棟拍攝受傷斷四條肋骨

談及拍攝《潛行》期間受傷，彭于晏表示自己沒有受傷後，望向身邊的林家棟：「家棟哥受傷比較嚴重！」林家棟隨即表示：「小事小事，通常受傷好正平常嘅。」彭于晏卻表示情況未如林家棟形容一樣輕鬆：「肋骨四根還是五根喔！」林家棟於是向一眾媒體分享受傷始末：「嗰次自己都有唔小心啦，始終拍得長時間，有啲攰、當時太熱，係咁出汗個人透支。」作為監製的劉德華則認真地表示：「個情況係咁嘅，我呢邊（林家棟替身）打緊，彭于晏就同佢喺嗰邊打緊。」此時劉德華發現用替身替補林家棟的鏡頭會穿崩，於是：「佢一個人就跑，拍完呢到就拍嗰到。」劉德華亦誠懇地望向林家棟：「唔好意思，嗰個我真係控制得唔太好。」

劉德華坦誠指，拍攝《潛行》期間安排林家棟在兩場打戲拍攝中兩邊走，令家棟體力透支受傷。（梁碧玲 攝）

至於傷勢的護理，林家棟憶述急救過程：「啲醫護人員真係好，你知唔知我畀人剪晒所有衫！連條褲都剪埋！我個心仲喺到笑『畀你哋睇晒添！』其實仲係好痛！」劉德華笑言：「我都有負責剪㗎！」二人最後表示最重要能夠完成拍攝，希望畫面效果滿意。《潛行》煞科已久，林家棟亦表示傷勢已隨時間康復：「醫生話係自然癒合嘅，冇藥食，最多係止痛嘅啫！」至於後患，林家棟則打趣表示：「而家做咗天文台！」劉德華隨即接話：「即係翻風落雨有後患嘅！」

林家棟笑言自己傷後成為「天文台」，劉德華亦開玩笑指家棟翻風落雨都會知道。（梁碧玲 攝）

約定《今晚打老板》

劉德華、林家棟與彭于晏在《潛行》建立默契後，直言希望盡快促成下次合作的機會，談到若再次開戲，劉德華隨即低聲表示：「喜劇、喜劇！」林家棟亦認真表示：「講真，我真係會諗喜劇囉！」劉德華作為「老板」，隨即發辦：「諗咗個名先！」林家棟續指：「我反而想三個好認真咁去做一套喜劇，唔係胡鬧。」劉德華亦表示同意：「好認真地胡鬧！」續指：「我哋有寫過㗎！叫做《今晚打老板》！」林家棟笑言自己盡力嘗試寫好劇本，笑言拍攝成本上有劉德華就絕對沒有問題。至於上映時間，劉德華則笑指：「總之下一個龍年之前啦！」

林家棟表示曾經計劃過與劉德華拍喜劇，電影名叫《今晚打老板》。（梁碧玲 攝）

劉德華與林家棟談及拍攝《今晚打老板》時興高采烈，記者便問到彭于晏會否介意「化醜」飾演喜劇丑角，林家棟隨即開玩笑指：「唔好嘥化妝品，點化都唔會醜㗎呢個人！」劉德華則望向彭于晏問：「怎樣可以弄得比較喜劇一點？」彭于晏反應過來時表示：「我平常就蠻喜劇的啊！我今天是有裝扮的，平常不是這個樣子。」林家棟見彭于晏不介意合演喜劇，便笑指：「咁一於《今晚打老板》！唔好喇，晚晚打老板！」劉德華作為「老板」則尷尬地笑指：「睇下打成點啦！」

林家棟笑言彭于晏就算化醜妝，也不會化得醜！（梁碧玲 攝）

彭于晏亦似乎不對演喜劇醜角感到反感。（梁碧玲 攝）