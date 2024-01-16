《繁花》編劇透露王家衞自帶金句簿　經常提到三句金句畫龍點睛

由王家衞擔任監製兼總導演的內地電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地演員主演，早前已完整播出30集。《繁花》劇情講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡與衰落的故事，並以九十年代剛開始改革開放、發展轉型迅速的上海為故事背景。除了參演《繁花》主演及幕前演員外，不少王家衞的影迷亦關注導演新作裡合作的幕後班底，除了曾榮獲奧斯卡「最佳攝影」的鮑德熹擔任視覺總監、陳勳奇擔任配樂外，改編《繁花》原著小說的編劇秦雯自然亦成為焦點。

王家衞執導的內地電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地演員主演。（《繁花》劇集截圖）

在上海土生土長的秦雯，曾為舞台劇、電視劇及電影擔任編劇，代表作品包括電視劇《如果愛》、《辣媽正傳》及《我的前半生》等。秦雯早前接受內媒訪問，談到與王家衞合作的大小事，作為資深編劇的秦雯，接到蜚聲國際的導演王家衞點名邀請時，亦不禁緊張。秦雯表示自己在等地鐵期間接到朋友的來電，表示：「王家衞在做《繁花》影視改編，想見見你。」簡單的邀請便令她非常驚喜，雖然她心知《繁花》的改編難度很高，但亦抱着「不管怎麼樣我要見一下偶像」的心態應邀。

秦雯曾為舞台劇、電視劇及電影擔任編劇，代表作品包括電視劇《如果愛》、《辣媽正傳》及《我的前半生》等。（視覺中國）

在上海土生土長的編劇秦雯被王家衞點名邀請改編《繁花》，驚喜之餘抱着見偶像一面的心態應邀。（《繁花》劇集花絮照）

秦雯憶述與王家衞首次見面，應邀到淮海路上一間酒店中，由於王家衞經常在會見媒體及公開場合戴着太陽眼鏡，所以秦雯一踏入酒店便不斷地搜索戴着太陽眼鏡的人，卻發現一個都沒有！直到一個人突然上前開口自我介紹，秦雯才能夠認出王家衞。

王家衛會見媒體及出席公開場合時，經常戴着太陽眼鏡。（視覺中國）

王家衞曾客串自己編劇的電影《猛鬼學堂》，罕有地沒有戴上太陽眼鏡。（《猛鬼學堂》電影截圖）

與王家衞一同改編《繁花》，秦雯直言導演準備了大量參考資料，包亦帶着她實地考察黃河路、進賢路等《繁花》涉及到的上海地域。直到下筆寫劇本時，秦雯表示出名沒有劇本的王家衞，第一次拍電視劇終於有劇本：「而且有很多稿劇本！」雖然秦雯亦強調王家衞隨性依然，在拍攝現場仍然會「飛紙仔」，然而她亦曾對王家衞開玩笑指：「導演我們這些改過的劇本疊起來，至少可以說是著作等身了！」

秦雯曾對王家衞玩笑指，《繁花》劇本的稿量疊起來，他們亦算是「著作等身」的高度。（《繁花》劇集花絮照）

王家衞過去的電影作品一直留下不少受影迷津津樂道的金句，《繁花》亦不例外以簡明的對白及獨白表達深遠的道理及感情。秦雯在內媒訪問中亦提及王家衞有一本「金句簿」，將《繁花》（原著小說）裡的金句全部抄錄下來。秦雯亦透露王家在拍攝現場，最常提到的其中三句金句：「花無百日紅」、「男女之事，緣自天時地利，差一分一厘，就是空門。」以及「上帝不響，像一切全由我定。」三句金句畫龍點睛，幾乎槪括《繁花》的中心意識，不論做人、做生意及談感情，三句金句亦意味深長。