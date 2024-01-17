不是你不愛你｜林國斌唔做壞人首演老竇　「之前啲角色做到好厭」

入行40年的林國斌，由於硬朗外粗獷外表，加上有功夫底，在電影中不時飾演大奸角、大反派角色，最多人記得一定是在周星馳電影《破壞之王》中飾演的斷水流大師兄，一句︰「我係話在座咁多位，都係垃圾！」成為經典。林國斌近年減少演出，不過在葉念琛導演新作《不是你不愛你》中，便再度亮相，而且破例不是演壞人角色，是首度挑戰爸爸角色，還會有催淚情節。（電影上映︰1月18日）

林國斌的出場，令不少觀眾帶來驚喜。（《不是你不愛你》劇照）

壞人做到厭

戲中林國斌飾演台灣演員陳昊森的爸爸，兒子一直將台灣籍母親自殺的責任，歸咎於生性風流，飾演大律師的父親林國斌身上，導致二人勢成水火，加上父親決定再婚，陳昊森對林國斌的仇恨更加有增無減。原來今次是林國斌首次演爸爸角色︰「今次做人老竇，從來都未做過，又唔使打，又唔係做黑社會，之前啲角色做到好厭，唔想拍，今次呢個係新嘅嘗試，都舒服，所以接拍。」

林國斌在《破壞之王》飾演斷水流大師兄，精警對白成為潮語。（《破壞之王》影片截圖）

第一次演爸爸角色

首度演爸爸，但跟「兒子」的關係就麻麻地，林國斌︰「我個角色唔算係慈祥嘅爸爸，因為喪偶，想搵過個老婆，但個仔唔鍾意，好反對，做好多反叛嘅嘢出嚟。其實冇對與錯，我想有我自己嘅新生活，佢又好掛住佢阿媽，覺得我害死佢阿媽，所以好憎我。」

兩父子關係麻麻。（《不是你不愛你》劇照）

雖然感情看似沒轉彎餘地，但因為陳昊森突如其來患上重病，父子關係亦因此一百八十度逆轉，戲中兩父子一場內心戲，二人放下從前的一切相擁而哭的場口，感動了不少優先場的觀眾，更對林國斌的演技另眼相看。

做慣大奸角，要在鏡頭前流出真眼淚感動觀眾，林國斌認為有了人生歷練，眼淚自然即call即到，他說：「其實要喊都冇乜嘢，我都幾廿歲，經歷咗咁多嘢，諗番以前唔開心嘅事，培養一吓情緒，就可以喊到出嚟。」

原來大師兄唔止打空手道，籃球一樣掂。（《不是你不愛你》劇照）

「我都係年青人嚟㗎」

林國斌唔單只好戲，原來仲好玩得，與劇中一眾年輕演員，經常在休息時間打成一片，一起打羽毛球、打籃球，更意想不到的是，原來林國斌的籃球技術，絕不遜色「籃球女神」Mandy譚旻萱。「我都係年青人嚟㗎，幾廿年前嘛，哈哈！初初都有啲擔心同佢哋格格不入，會唔會溝通唔到？原來唔係，佢哋都好NICE！」林國斌說。