梁小龍揚言不再與周星馳合作　但新戲竟有翻版星爺同「翻生」達哥

資深武打演員梁小龍，早前在抖音拍片，重提當年拍攝周星馳執導的《功夫》，不過內容並非娓娓道來，而是鬧爆星爺，更列出三個原因，以後都不會再和周星馳合作。雖說不再跟周星馳合作，但就不排除與山寨版合作。日前網上就流傳一段梁小龍出席一部新片的新聞發佈會，片中就有位貌似周星馳的演員出現，而背後的宣傳照，更驚見有位疑似星爺拍檔，已故的吳孟達演出。



梁小龍曾在抖音拍片講同周星馳，他不滿被指由星爺捧紅，稱對方打不過他。（影片截圖）

近日網上流傳一條影片，見到梁小龍出席在1月12日舉行的電影發佈會，雖然影片只有30秒，未能完全看清楚片名，但從背後部分的中英字幕推算，應為《2024精武門》（2024 Fist of Fury），而電影就找來資深動作演員梁小龍，還有大家熟識的陳惠敏演出。

呢位演員，遠睇真係幾似星爺，連動靜都似。（影片截圖）

呢位星爺，同《功夫》中的星爺造型相似。（電影《功夫》劇照）

電影主角似乎是這位小朋友。（影片截圖）

不過最令人嘖嘖稱奇的是現場，出現一位貌似周星馳並穿上疑似星爺在《功夫》戲服的演員亮相，雖然單從外貌都覺得不是正版，但又的確有7分相似。除此以外，在宣傳照上更見到一位酷似星爺舊拍檔，已故的達哥吳孟達。

宣傳照上，更有疑似吳孟達。（影片截圖）

梁小龍因為《功夫》而人氣急升。（電影《功夫》劇照）

其實大家都深明戲中根本不是真正的周星馳，只是當小龍哥不時都在鬧星爺，又揚言不會再合作，但又甘願與山寨星爺拍新戲，情況有點尷尬。早前，梁小龍除了自己拍片講星爺，亦曾經上電視製作人楊紹雄的網上節目舊事重提，當中提到周星馳言談間非常無禮貌，既笑梁小龍有個肚腩，「學邊家（功夫）㗎？有個肚腩嘅豬肉榮呀？」

小龍哥曾經上電視製作人楊紹雄的網上節目舊事重提。（影片截圖）

他又指星爺不時問他︰「小龍哥真係打得？」梁小龍自言曾直接回應：「我畀面你三秒鐘要你瞓喺度，唔畀面就一秒。」更說之後就一腳讓周星馳跪在地上，令星爺立即信服他的確好打，說要找他演戲中最好打嗰個！