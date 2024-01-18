不是你不愛你｜周漢寧終於有女朋友　吳啟洋首次拍戲︰做番自己

由葉念琛執導，譚旻萱、陳昊森主演的電影《不是你不愛你》，今晚（17/1）舉行首映。戲中還有周漢寧、鍾晴、徐浩昌（肥腸）及吳啟洋（Phoebus）演出，一同接受《香港01》訪問。



鍾晴、周漢寧、徐浩昌（肥腸），三位都有份演《不是你不愛你》。（葉志明 攝）

周漢寧接受訪問時，高興表示今次終於在電影界上有第一位女朋友。「我到現在見到鍾晴都係會怕醜，特別拘謹，佢今日仲要著到咁靚又露肩，不好意思搭佢膊頭，所以全程黐住肥腸。同埋今次自己個角色都冇過去咁慘，要成日被人打，相對性格開朗啲。」

周漢寧高興表示，今次終於在電影界上有第一位女朋友︰鍾晴。（葉志明 攝）

肥腸在戲中飾演周漢寧身邊的豬朋狗友，肥腸︰「因為戲中大家都係富二代，所以對於點樣獲取阿爸副身家，大家都會有啲交流，教佢識者生存。」鍾晴亦好開心可以演一個角色有男朋友，甚至係未婚夫。鍾晴︰「最記得第一日見面，我在化妝時佢突然跑過嚟同我講︰『Hello，你好，我係你男朋友。』我心諗呢個人咁熱情嘅，一陣要點應對好呢，然後佢又好快拖住我隻手入晒戲。」聽到呢刻，周漢寧都要稍作澄清︰「好快拖佢隻手係喺套戲入面發生，係劇情需要。」

Phoebus在戲中做回自己，歌手Phoebus。（葉志明 攝）

至於戲中另一位客串演員，就是P1X3L的Phoebus。「導演同我講個角色做番自己得喇，我以為個角色同自己性格好相似，點知原來角色名就係Phoebus，真係做番自己。劇情係講Mandy好迷戀我，陳昊森跟我是朋友，於是帶我去見佢。」雖然係做番自己，但因為今次是Phoebus第一次拍戲，難免有點點拘謹。而現實中Phoebus都有遇過瘋狂粉絲，「她們會再主動好多，唔會問你O唔OK，一嚟就影相捉住你，相對Mandy就客氣好多。」