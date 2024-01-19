不是你不愛你︱首映為譚旻萱拉票　葉念琛：投Mandy最佳新演員

由寰亞電影製作有限公司出品、熱烈工作室有限公司攝製、寰亞影視發行（香港）有限公司發行，以及洲立影片發行（香港）有限公司發行之浪漫愛情作品《不是你不愛你》，今日（1月18日）於香港及澳門感動上映。

由譚旻萱及陳浩森主演、葉念琛監製兼執導的愛情電影《不是你不愛你》今日正式上映。（電影公司提供）

電影由葉采得總監製、葉念琛身兼監製、編劇、導演，「籃球女神」譚旻萱（Mandy)、陳昊森、梁仲恆主演，更不乏好戲之人及新生代助陣，當中包括有陳嘉寶（Anjaylia）、林熙彤（Hazel）、袁富華、林國斌、鍾晴、莊韻澄、林家熙、周漢寧、馮素波、李昭南、蔣家旻、馬志威、吳啟洋（Phoebus）、徐浩、戴祖儀、徐浩昌、林盛斌、孫慧雪、力臻、范麒智、譚凱倫及黃潔琪（Miko）等，眾人帶來一個甜中帶苦的愛情故事，伴隨着一段段真摯的友情及無可取代的親情。

《不是你不愛你》導演葉念琛攜同譚旻萱、Anjaylia陳嘉寶、Hazel林熙彤、袁富華、鍾晴、莊韻澄、林家熙、周漢寧、馮素波等演員一同出席首映。（電影公司提供）

昨晚於 K11 Art House 舉行之 MaBelle 贊助《不是你不愛你》首映禮星光熠熠，由寰亞傳媒集團執行董事兼《不是你不愛你》總監製葉采得先生及導演葉念琛率領片中多位演員出席，包括譚旻萱、陳嘉寶、林熙彤、袁富華、鍾晴、莊韻澄、周漢寧、馮素波、吳啟洋（Phoebus）、戴祖儀、徐浩昌、林盛斌、孫慧雪及力臻等，眾人分享拍攝難忘點滴，更呼籲觀眾入場支持，而同場更有余香凝、梁雍婷、陳星好、陳懿德、洪瑞珙、何嘉莉、張晉雅、張芷澄及梁錕堯等圈中友好出席支持，場面熱鬧。

《不是你不愛你》女主角Mandy譚旻萱、Hazel林熙彤及Anjaylia陳嘉寶一同出席首映。（電影公司提供）

《不是你不愛你》主演之一周漢寧亦一同出席首映。（電影公司提供）

《不是你不愛你》主演之一莊韻澄亦一同出席首映。（電影公司提供）

戲中與男主角陳昊森都有感情關係的Mandy、Hazel和Anjaylia，首映禮上分享與拍攝的難忘事。之後葉導演率領一眾演員到戲院謝票，他感謝觀眾捧場，說：「香港電影真係好需要大家入場支持，而且今次電影幾乎全部新演員，好開心佢哋將第一次交畀我，希望大家鍾意呢部電影。」他特別多謝觀眾席上的余香凝和梁雍婷，更為她們以及《不是你不愛你》女主角Mandy在今年香港電影金像獎拉票。

《不是你不愛你》導演葉念琛帶同一眾演員入首映場與觀眾見面期間，為Mandy譚旻萱爭奪金像獎「最佳新演員」獎拉票，高呼：「投Mandy『最佳新演員』，記住佢叫譚旻萱！」（電影公司提供）

葉導說：「金像獎仲有一星期截止投票，希望大家投佢哋女主角和女配角獎，投Mandy『最佳新演員』，記住佢叫譚旻萱。大家睇完套戲之後，就知道我呢次拉票係值得嘅。」