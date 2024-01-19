不是你不愛你專訪︱與陳昊森銀幕初吻三分鐘　譚旻萱︰錫到真係攰

由葉念琛執導的香港愛情電影《不是你不愛你》，由台灣演員陳昊森及Mandy譚旻萱飾演男女主角，梁仲恆、Anjaylia陳嘉寶Anjaylia、Hazel林熙彤、袁富華、林國斌、鍾晴、莊韻澄、林家熙、周漢寧、馮素波等主演，講述成長於花園街的女大學生阿寶，與富二代家偉（陳昊森 飾）及青梅竹馬的大強（梁仲恆 飾）之間的感情波折與發展。首度擔正電影女主角Mandy譚旻萱與前輩Anjaylia陳嘉寶早前接受《香港01》專訪，分享二人在戲中火爆爭仔激起的連串火花，對葉念琛電影裡「阿寶」的青春回憶，以及個人感情觀。

主演《不是你不愛你》的Mandy譚旻萱及Anjaylia陳嘉寶，早前就新作接受《香港01》專訪。（梁碧玲 攝）

《不是你不愛你》由台灣男神陳昊森及Mandy譚旻萱飾演男女主角，亦是Mandy首度擔正的作品。（《不是你不愛你》電影劇照）

第18代阿寶

譚旻萱於《不是你不愛你》接棒成為「阿寶」，剛收到劇本邀請自己主演時，Mandy表示相當驚喜：「阿寶囉！第一個衝入我腦海裡面嘅一定係阿寶！大字報咁樣！」Mandy笑言外界為她數過成為「第18代阿寶」，阿寶亦是自己青春回憶的一部分，笑言：「阿寶就係Stephy（鄧麗欣）囉！」但表示壓力不但來自阿寶的傳承，直言戲份被過去的電影作品更多，劇本對她而言具有一定重量。首次飾演電影女主角，譚旻萱已開始建立對角色的看法，亦與自身結合成為新一代阿寶：「本身導演嘅阿寶冇咁男仔頭，可能再嗲啲，但係演落去一來我男仔頭啦，二來阿寶越嚟越冇咁女仔，表白嘅時候都有少少霸道！」

Mandy譚旻萱表示葉念琛電影裡的「阿寶」是自己青春回憶的一部分，心目中的阿寶就是Stephy鄧麗欣。（梁碧玲 攝）

相信由Stephy鄧麗欣飾演的阿寶，是不少觀眾的集體回憶。（《獨家試愛》電影劇照）

銀幕初吻：錫到真係攰

在《不是你不愛你》主動向家偉表白的阿寶，在籃球場上演一場接吻戲，亦成為譚旻萱的銀幕初吻。Mandy首次演吻戲，直言非常緊張：「嗰場我哋錫咗好耐，都錫咗三分幾鐘！一Take喎！」笑言為了遷就不同角度：「我哋錫到個鼻開始要移，個鼻會頂、又唔可以好核突咁歪埋一邊，就要好有技巧！」更笑指：「錫到真係會攰囉！」而與陳昊森拍完吻戲，像兄弟一樣互相搭着膊頭，恍似完成了一項重任。

譚旻萱在《不是你不愛你》獻上銀幕初吻，表示鏡頭一Take內錫足三分鐘，笑言：「錫到真係會攰囉！」（梁碧玲 攝）

譚旻萱與陳昊森的銀幕吻戲，發生在籃球場內表白的一幕之中。（《不是你不愛你》電影劇照）

打台灣男神唔留手

陳嘉寶在《不是你不愛你》飾演家偉的前女友雪兒，與陳昊森亦有不少對手戲。談到最深刻的一場，陳嘉寶笑指是在停車場與陳昊森上演的「動作戲」，要出手掌摑台灣男神！Anjaylia笑指：「打咗佢好耐！」但亦專業地表示不留力出手是為了盡快完成拍攝：「因為我真係唔留手嘅，同埋我知道留手會影響到人、唔係咁好。」

陳嘉寶笑言拍攝《不是你不愛你》劇情中掌摑陳昊森的戲份，並沒有留手。（梁碧玲 攝）

體型嬌小的陳嘉寶在該橋段內，亦與陳昊森上演糾纏掙扎的戲份，她笑言陳昊森看似官仔骨骨，其實相當健碩：「我發現真係有體型上嘅差距，佢一下就抱起咗我，好似個假人咁！我反而同陳昊森講『你畀返少少面我，畀我掙扎耐少少！』」Anjaylia亦表示，與陳昊森合作中亦互相提升入戲程度：「佢拍完之後有多謝返我，因為我不斷去打佢，佢Take（承受）嗰個力嘅時候，都有帶動到佢。」

Anjaylia陳嘉寶笑言陳昊森看似官仔骨骨，但其實相當健碩！（梁碧玲 攝）

陳昊森與陳嘉寶在停車場內上演一場糾纏橋段。（《不是你不愛你》電影劇照）

嬌小的陳嘉寶笑言體會到體型上的差距，笑言被陳昊森一下抱起。（《不是你不愛你》電影花絮照）

「爭仔」高潮飯局

譚旻萱與陳嘉寶在《不是你不愛你》劇情中，與陳昊森三人同枱晚飯的一幕可謂電影高潮部分，Mandy在橋段裡單向承受Anjaylia的冷言冷語，殘酷得令每位觀眾痛心。陳嘉寶直言演繹拿捏上具一定難度：「導演本身想再狠啲嘅，雪兒會再刁蠻啲，但係我就話其實真係唔得，我可以保留一部分刁蠻，反而越唔需要做到出面，畫面望落去會更有張力！」而阿寶作為一個性格倔強、男仔頭的少女，Mandy亦表示演繹上較導演設想的含蓄：「我原本衝出門之前，會擰轉面大嗌『我憎死你哋啊！』但係我覺得嘅阿寶會頂住。佢走就係因為唔想畀你見到佢喊嘅嗰幕，想喺崩潰之前走，點會擰轉面鬧呢？阿寶係一個咁有骨氣嘅人！」

Mandy譚旻萱與Anjaylia陳嘉寶在《不是你不愛你》對手戲份高潮，在一場「爭仔」飯局裡上演。（梁碧玲 攝）

Mandy譚旻萱認為阿寶是個性格倔強、男仔頭的少女，表示演繹上較導演設想的含蓄。（《不是你不愛你》電影劇照）

譚旻萱排除法揀男友

譚旻萱作為新一代女神，接受專訪後便宣告封盤，公開與導演男友Christopher的戀情。Mandy在訪問中亦透露自己挑選男朋友的準則，直言自己有三項難以接受的條件，分享以排除法揀對象：「我覺得（接受唔到）扮知好多嘢，或者應該話人謙虛好緊要！」她亦表示自己很愛護動物：「如果唔鍾意動物我都唔知點相處！」Mandy最後亦表示自己看重真誠度：「如果我有一絲發現你係假嘅話，嗰份信任係完全返唔到轉頭。」看來Christopher能夠突破三大難關考驗，獲得女神芳心，亦非常不簡單！

Mandy譚旻萱早前公開戀情宣布封盤，在受訪時亦分享以排除法揀對象的三項條件。（梁碧玲 攝）

譚旻萱

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《不是你不愛你》女主角譚旻萱。（梁碧玲 攝）

陳嘉寶

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