Kanye West老婆單拖現實明顯密實　超緊身瑜珈褲疑似真空現駱駝蹄

美國饒舌潮流天王Kanye West與傳聞秘婚的太太Bianca Censori，去年起成為外媒花邊新聞的追訪對象，出位言行往往成為鏡頭下的寵兒。去年Kanye West多次攜同妻子外出，不論於意大利還是在美國迪士尼樂園外遊期間，他都頻頻在公開場合與Bianca Censori親密互動，Bianca的沙漏型身材及超性感打扮亦成為大眾焦點，Kanye West亦不吝嗇大曬太太的驕人身材，在網絡上分享Bianca的超暴露肉照。

據指Bianca Censori於2020年尾開始受僱於Kanye West旗下的品牌Yeezy，擔任總建築師。（視覺中國）

Kanye West公開老婆超暴露肉照。（IG圖片）

Kanye West罕有上載與老婆同框的照片。（IG圖片）

Bianca Censori昨日（18日）被外媒狗仔隊罕有捕捉到獨自出遊行蹤，未有與丈夫Kanye West同行下，Bianca Censori的打扮明顯密實得多，身穿一件豹紋連身平口瑜珈服，小露豐滿上圍，披上超薄卡其色風衣，亦不再是只單穿長襪，而是穿上露趾皮質長靴。

Bianca Censori今日未與丈夫Kanye West一同出遊，衣著明顯比之前密實。（視覺中國）

Bianca Censori以一身豹紋平口瑜珈服示人，披上卡其色風衣，亦不再單穿長襪。（視覺中國）

雖然Bianca Censori明顯比與丈夫同遊時密實，然而一身打扮仍不乏亮點！除了沙漏型身材上包不住的豐滿上圍外，Bianca的超緊身瑜珈褲下更疑似真空，緊貼下身的瑜珈褲呈現出私密處「駱駝蹄」！Bianca Censori外出的爆燈性感度，雖然比不上Kanye West早前於社交媒體上發布的超暴露肉照，然而亦引起網民瘋傳，再次成為花邊話題焦點！

Bianca Censori的豹紋連身瑜珈褲除了包不住豐滿上圍，小露性感外，下身更疑似真空。（視覺中國）