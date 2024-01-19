飯戲攻心2｜魏浚笙演萬人迷濕身騷肌　轉眼被導演惡搞秒變肥宅男

賀歲港產片《飯戲攻心2》，定檔除夕大年三十（9/2）公映，由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，五位原創「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文，即將於農曆新年跟香港觀眾見面。今次新加入的飯團之一魏浚笙（Jeffrey），飾演的超級人氣偶像Mark Gor，風靡萬千少女上至90歲，下至3歲，無一不被其魅力深深吸引，當中仲加設濕身透點上陣，迷倒眾生。

魏浚笙（Jeffrey），飾演的超級人氣偶像Mark Gor，粉絲為Marker。（《飯戲攻心2》劇照）

透點濕身，迷倒眾雌性動物。（《飯戲攻心2》劇照）

導演Sunny為想讓Jeffrey帶出更大驚喜給觀眾，不僅賣靚樣，還為他打造成「雙面人」，以不修邊幅的肥毒宅男現身戲中，跟他平時或戲中所演的Mark Gor來個大反差，不過就算Jeffrey形象「被毁」，戲內戲外的他同樣受歡迎，既有羅蘭姐對他「冧冧豬」，還有扮演律師為Josephine（Ivana 飾）及三佬（陳湛文 飾）證婚的楊偲泳（Renci）也是Marker一份子，垂涎對方俊貌。其中一幕Jeffrey更深情托着心心眼的Renci下巴，誘惑其蕩漾芳心。至於戲中另外兩位女神Stephy和明禎也對這位新生代男神刮目相看，動之以情。

Jeffrey「冧招」層出不窮，最養眼莫如戲中一幕身穿白色恤衫，自high淋水濕身騷肌戲份，隱約露點的他擺出性感甫士，落力演出之餘更即場跳舞和大騷歌喉，再次展現其天賦本錢，盡情散發強烈男性魅力，讓大家一飽眼福。

導演陳詠燊將Mark Gor個人一面變成為食，污糟邋遢的肥宅男。（《飯戲攻心2》劇照）

至於在戲中接王菀之棒翻唱〈狠愛狠愛你〉，Jeffrey戰戰兢兢的說：「我覺得今次唱呢首歌好爽、好正、好有動感同節奏，自己好少唱節奏咁快的歌，都是一個新的挑戰。自己當然高攀不起（Ivana），不過會順其自然用享受的心情去唱。」