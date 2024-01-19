紅豆︱導演鄒穎鍾情九龍城舊貌　自己非魏浚笙原型︰冇佢咁靚仔

香港家庭溫情電影《紅豆》由新晉導演鄒穎執導，由任達華、鄧麗欣、魏浚笙、龔慈恩、方平及朱鑑然主演，今日（19日）舉行開鏡儀式。《紅豆》劇情講述任達華、龔慈恩、鄧麗欣及魏浚笙一家四口，在九龍城經歷的喜怒哀樂，一家人亦在家庭式經營的糖水鋪裡，感受到彼此的愛與傳承。

香港家庭溫情電影《紅豆》今日舉行開鏡儀式，主演任達華、鄧麗欣、魏浚笙及龔慈恩一家四口出席。（葉志明 攝）

《紅豆》為新晉導演鄒穎（右四）首次執導的劇情電影。（葉志明 攝）

新晉導演鄒穎（Vincent）首部執導作品《紅豆》開鏡，導演亦在儀式後接受《香港01》訪問。不少新晉導演均會在首部劇情作品投入個人情懷與經歷，Vincent表示《紅豆》亦結合不少個人經歷：「其實入面都有好多自己嘅真人真事，當然我自己唔係開糖水鋪啦，呢個係一個包裝，入面好多細節、故仔、意外都係我自己嘅親身經歷，所以故仔我寫落去都呈現到一啲真實感喺入面。」

不少新晉導演均會將個人情懷及經歷投入首部劇情作品中，Vincent鄒穎亦不例外，《紅豆》裡不少劇情元素均來自導演的真人真事。（葉志明 攝）

《紅豆》由新一代小鮮肉男神魏浚笙飾演男主角，被問到導演是否Jeffrey的角色原型時，Vincent笑指：「都唔係嘅！我冇佢咁靚仔、差太遠喇！主要其實Jeffrey係我一路寫、一路構思，覺得一個完整家庭、一家四口嘅角力，就會好睇啲。」

《紅豆》由新一代小鮮肉男神Jeffrey魏浚笙飾演男主角。（葉志明 攝）

《紅豆》導演鄒穎表示魏浚笙的角色原型並不是自己，笑言Jeffrey靚仔太多！（葉志明 攝）

電影日前於九龍城街頭取景，導演表示自己並非在九龍城成長，但經常到九龍城、鍾情該區的糖水鋪及舊貌，Vincent亦表示：「我知道九龍城將來會遷拆，將舊嘅嘢變成新嘅。呢個故仔就係想講一個舊去新嘅轉變，所有嘢夾埋九龍城就變咗一個啱嘅地方。」