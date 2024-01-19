反貪風暴之加密危機｜馬志威張建聲打風落海拍攝成生死之交

由東方影業出品及發行，林德祿及黃子桓監製、吳家偉導演、聯同吳卓羲、馬志威、張建聲、蘇皓兒、栢天南、陳欣研等主演的《反貪風暴之加密危機》將於下週四（1月25日）全港戲院上映。

今次張建聲又係咪演奸呢？（《反貪風暴之加密危機》劇照）

馬志威與張建聲飾演兩兄弟。（《反貪風暴之加密危機》劇照）

電影中吳卓羲和張建聲的角色不斷對著幹，吳卓羲擔演一名ICAC首席調查員，帶領一班下屬調查關於銀行利用加密貨幣做非法勾當既一宗案件，而張建聲飾演銀行主席宋子文，對於他來說銀行就是自己的生命，銀行所有人一致要賣出父親的心血，包括同父異母的弟弟，引致他暗地裡策劃一連串計畫。

兩人第一次合作，當中更遇上不少動作場面挑戰。（《反貪風暴之加密危機》劇照）

電影中另一男主角馬志威與張建聲首度飾演兩兄弟，戲中兩人大談兄弟情。馬志威對其中一場兩兄弟對談非常深刻：「因為那場戲是我們角色本身已有衝突不和，但飾演我哥哥的阿聲就不斷回想兩兄弟以前的事，我要忍著角色的真實情緒而不能表露出來，因為我的聲音會展露出口硬心軟。那一場是兩兄弟角色比較深入的戲，我覺得大家這場戲都做很好。」

拍攝期曾遇上兩個颱風，兩人更要為電影犧牲多次跳海。（《反貪風暴之加密危機》劇照）

說到這次是兩人第一次合作，除了有較深入的兄弟情場口，當中更遇上不少動作場面挑戰，因為拍攝期曾遇上兩個颱風，兩人更要為電影犧牲多次跳海，更因為這次挑戰令二人成為了生死之交！張建聲仍記得當時情況：「跳海那場剛好是當時最冷的一天，大家都因為拍攝而不夠休息，體力上需要付出很大，很多時更要在海中拍戲拍到雙腳抽筋。幸好劇組安排了第二艘船作準備，不幸發生意外會有潛水員來救大家，所以某程度我們亦很放心。」阿聲坦言這次拍攝經歷很難忘，「當時我相信我和阿威已經成為左一個生死之交。」阿聲笑道。