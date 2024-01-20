「愛國鐵漢」舊片瘋傳揭私下脾氣暴躁　10年愛妻形象一夜崩壞

內地影壇一哥「愛國鐵漢」吳京與主持人妻子謝楠，自2013年結婚以來便是圈中模範夫妻，一直非常恩愛。二人結婚超過10年，謝楠在吳京電影事業如日方中的時期，一直在背後默默支持，吳京能夠有今日的影壇成就，謝楠絕對功不可沒。然而最近內地網民紛紛群起圍攻吳京，全因數段昔日綜藝影片出土瘋傳，令吳京的愛妻好男人形象一夜崩壞！

吳京與太太謝楠於2013年結婚，二人多年來一直非常恩愛。（VCG）

吳京近年拍攝不少內地主旋律電影，飾演軍人及英雄角色，為銀幕愛國鐵漢。（《志願軍》電影劇照）

49歲的吳京與謝楠在2020年曾亮相內地真人騷《幸福三重奏》，節目組在吳京大宅內設置攝影機，紀錄夫妻生活相處點滴。吳京與謝楠亮相公開場合時雖然表現恩愛，然而在節目拍攝期間不少細節令網民發現吳京冷待妻子的真面貌，私下脾氣更相當暴躁！

吳京數段影片近日在網上瘋傳，片段中對太太謝楠的態度惡劣，引起網民群攻。（影片截圖）

不少網民為謝楠感到委屈，直指吳京愛妻形象全靠演技。（影片截圖）

從網上瘋傳的影片中可見，夫妻在合作煮飯時，謝楠先將雞湯麵線的食材全部準備好，再由吳京下廚，然而吳京在煮好飯後，竟未有叫太太共饍，而是自己一個人享用。當謝楠發現吳京已經在吃飯後，便問了一句：「不等我？不叫我一起吃嗎？」語意沒有質問，但吳京卻不理睬，謝楠再問：「不回應我？」但吳京仍繼續一個人吃飯。

吳京煮好飯便自己開始吃，完全沒有理會太太謝楠。（影片截圖）

謝楠開聲問吳京為何不等她一起吃飯，吳京仍然不理睬。（影片截圖）

片段中，謝楠向吳京表達不滿時，兩夫妻便開始爭執，吳京雖然一開始有向太太示好，但隨後便站起來呼喝：「你這是埋怨我嗎？」然後夫妻二人便陷入冷戰，各自單獨冷靜。誰知吳京走到洗手間洗臉時，竟狠狠地向鏡子丟毛巾發洩，顯然感到不忿。

吳京夫妻各自冷靜期間，吳京在洗手間裡向鏡子大力丟毛巾發洩。（影片截圖）

同時，吳京另一段夫妻檔參加遊戲節目的影片亦隨之瘋傳。片段中，吳京因為在環節裡落敗而表現激動，更將輸掉遊戲的責任全怪在太太身上，令謝楠感到委屈、當場眼濕濕。雖然其他遊戲節目的嘉賓藝人即場勸交，更表示其實原因是吳京沒有認真玩，責任並不在謝楠身上，但吳京仍繼續發脾氣！

吳京另一段影片亦在網絡上瘋傳，指吳京在遊戲節目中落敗，卻將責任歸咎到謝楠身上。（影片截圖）

吳京在眾嘉賓面前責怪太太，令謝楠委屈得忍不住眼濕濕。（影片截圖）

當其他遊戲節目的嘉賓亦指落敗是吳京沒有認真玩遊戲，吳京仍繼續發脾氣。（影片截圖）

以上片段在網上瘋傳後，引起網民群起攻擊吳京，直指「好男人形象只靠演技」，更狠評「自私、冷漠、情緒巨嬰！」、「輸不起便怪老婆！」、「太愛面子！」對吳京自我中心、故意無視太太的一面感到憤怒。