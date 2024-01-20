一路向西2︱台灣性感女神空降撼素海霖　堅守尺度：全裸三點不露

香港情色電影《一路向西2 東京AV攻略》今日（20日）舉行公開試鏡，香港AV女優素海霖（Erena/繪麗奈）與導演鄭峰嵐親自為演員Casting，吸引過百人到場排隊，場面非常哄動！除了素海霖零距離現身活動，劇組更吸引台灣性感女神Kelly張永歆空降，前來試鏡硬撼素海霖，有望合作主演台灣劇情部份，試鏡前Kelly接受《香港01》訪問，分享曾於日本被邀請出道AV的經歷！

Erena素海霖（繪麗奈）今日親身出席電影《一路向西2 東京AV攻略》公開試鏡活動，吸引過百人排隊參與試鏡。（陳順禎 攝）

Erena素海霖（繪麗奈）與導演鄭峰嵐親自試鏡，吸引過百人排隊參加，場面哄動！（陳順禎 攝）

《一路向西2 東京AV攻略》更吸引台灣性感女神Kelly張永歆前來試鏡。（陳順禎 攝）

台灣性感女神Kelly張永歆在受訪時，分享她來試鏡的角色是一位台灣人：「裡面的台詞都是說國語跟閩南話，就是台灣話，所以算是能夠順其自然的演出。」Kelly亦表示試鏡前用心準備功課，將《一路向西》仔細觀看了一次。至於心宜的角色演繹尺度，永歆則表示：「這個倒沒有，沒有通知我，可能現場看看再撬！」

張永歆今日前來試鏡《一路向西2 東京AV攻略》劇情裡台灣故事線的角色，未知角色設定的性感尺度。（陳順禎 攝）

女神Kelly張永歆過去拍攝過不少影視作品及平面寫真，性感尺度達至半裸，曾大曬34E傲人上圍，對於演出情色電影《一路向西2 東京AV攻略》，她透露自己的銀幕尺度是：「全裸三點不露！」但補充指：「可是要看拍甚麼，我覺得有時候也是不一定！要看當時的感覺吧！」Kelly更透露過去曾於台灣推卻尺度更寛的藝術片作品，後來亦感到可惜：「其實想一想也覺得不應該推，因為畢竟是演戲！」

女神張永歆身材驕人，表示在影視作品裡的演出尺度堅持「全裸三點不露」。（陳順禎 攝）

張永歆透露曾推卻一部台灣大尺度藝術片的演出！（張永歆IG圖片）

有望與素海霖於《一路向西2 東京AV攻略》合作，張永歆表示有留意素海霖出道時的報道及訪問，Kelly更透露自己曾獲得成為AV女優的機會：「其實我之前在日本旅遊的時候，有人找我拍，給我開價時是600萬日圓（約港幣31萬元）！但我沒有（答應），其實很多邀約。」張永歆直言華人文化背景令她對演出AV有所保留：「老實說如果我是日本人的話，我一定會拍！但是我們中國人就會比較傳統一點。」

張永歆受訪時表示曾在日本旅遊期間，被開價600萬日圓出道拍AV！（陳順禎 攝）

點擊即睇更多Kelly張永歆靚相：