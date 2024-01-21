不是你不愛你︱陳昊森用生命演戲斷食七日　難逃葉念琛宵夜突擊

由寰亞電影出品、寰亞電影及洲立影片聯合發行、葉念琛身兼監製、導演、編劇全新浪漫愛情作品《不是你不愛你》，人氣男演員陳昊森飾演富家子「家偉」，遇上譚旻萱（Mandy）飾演的平凡少女「阿寶」，展開一段揪心的愛情故事。故事尾聲「家偉」患癌躺在醫院令人心傷，陳昊森為了演好角色，主動要求斷食七天，整個星期只飲清水，希望由外型到氣場，加上演技帶出軟弱無力的感覺。愛吃的他，身處香港美食之都，只好留在酒店，開工時更躲在後樓梯，避開劇組放飯時段，想不到遇上葉念琛導演突如奇來外賣美食宵夜，陳昊森餓到咆哮：「導演，你幹麼在我面前吃東西呢？」

《不是你不愛你》劇情尾聲「家偉」患癌躺在醫院令人心傷，陳昊森為了演好角色，主動要求斷食七天，整個星期只飲清水。（《不是你不愛你》電影劇照）

第一天斷食剛巧陳昊森放假，他在酒店房沒有外出。第二天繼續拍攝，劇組放午飯時，在後樓梯找到陳昊森，他拿著水樽靜靜地坐在一旁，刻意離群。他說；「這是我人生第一次斷食，因為戲後面有一段醫院戲，我希望看起來憔悴一點，所以就試試看斷食。第一天在酒店休息，追劇和打電動，時間過得很快。今天是是另一個感覺，因為是工作狀態，拍攝的時間也過得很快，但拍攝時候的確感到身體沒有力氣，肚子很痛的樣子。感覺『還可以』，大家放飯時候我就跑遠一點。」問他斷食結束後最想吃甚麼？他卻扁扁咀說：「我甚麼都想吃，但斷食之後胃部會縮小，要時間適應回復原來的胃口，可是七天之後，也來不及吃香港的美食。」因為他煞科後立即離港工作。

陳昊森人生首次斷食，劇組放午飯時，在後樓梯找到他，拿著水樽靜靜地坐在一旁，刻意離群。（《不是你不愛你》電影花絮照）

踏入斷食第三天，原本身體已漸漸適應，卻遇上天敵：愛吃消夜的葉念琛導演。陳昊森說：「第三天斷食，感覺比昨天舒服很多，昨日容易感到很累，今天其實蠻平靜，肚子餓也不沒那麼嚴重，今天可以看著別人吃東西，但是今天拍得比較晚，最後看到導演吃宵夜時，我真的有點不開心，對他說：『導演，你幹麼在我面前吃東西呢？』『你為甚麼在面前吃東西？為甚麼？』」假裝發怒咆哮的陳昊森很可愛。

踏入斷食第三天，陳昊森原本身體已漸漸適應，卻遇上天敵：愛吃消夜的葉念琛導演。（《不是你不愛你》電影花絮照）

拍攝空檔時，他與「籃球女神」Mandy切磋球技，活力十足。他說：「我還是可以打籃球，還是沒有辦法消滅我對籃球的熱愛，好想摸一下籃球。」然而，陳昊森坦言下午跑回酒店房取東西時，感到頭暈，令經理人一度很擔心。「因為今晚戲份很重，拍攝時間更漫長，好擔心，但到現在我感到還OK，可以打球，其實蠻舒服的，希望我可以撐過七天！」

拍攝空檔時，斷食中的陳昊森與「籃球女神」Mandy譚旻萱切磋球技，活力十足。（《不是你不愛你》電影花絮照）

斷食第四天陳昊森放假，第五天再在劇組見到他，他說：「斷食的第五天，非常痛苦。昨天可能因為颱風吧，周圍都好恐怖，好可怕，但幸運是剛好家人過來香港找我，我們在飯店聊天，他們很不好意思在我面前吃東西。雖然我很難受，隔天颱風還是一樣，但我跟經理人說不管怎樣都要出外走走，於是我們穿上雨衣在天后和炮台山一直走路，有開門的店就去買東西，然後帶到尖沙咀給我的家人吃。」

踏入斷食第五天，陳昊森直言非常痛苦。（《不是你不愛你》電影花絮照）

終於七天斷食挑戰結束，電影公司工作人員特別為他帶來老闆林建岳博士，旗下「唐人館」餐廳的星級叉燒和招牌點心，讓他開懷大吃。他說：「覺得很特別，很感動。七天之後我已經不餓了，但看到大家食飯時我也很想食。吃第一口飯的時候，很多感覺，感謝自己這樣子做，支持到今天。我在挑戰一次從未試過的七天，希望這個狀態讓所有人都滿意。」

《不是你不愛你》煞科後，陳昊森終於能夠食返餐好！（《不是你不愛你》電影花絮照）

葉導演亦上前跟他擁抱，感謝他為電影拍攝犧牲享受美食。陳昊森坦言斷食期間很難入眠，還自爆常常發夢偷吃東西，他說：「很難入睡，睡眠時間很少，醫生說這是身體在調整失眠的狀況。我有好幾天晚上夢到自己偷吃東西，而且我一點都不想醒來，是我第一次做這樣的夢。」