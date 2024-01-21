基斯杜化路蘭最自豪劇本竟被「截糊」　大師操刀下由狄卡比奧主演

荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）去年推出匠心鉅製《奧本海默》（Oppenheimer）取得空前成功，除了在全球斬獲9億5300萬美元（約港幣74億5500萬元）票房外，更於月初舉行的金球獎贏得「最佳電影」、「最佳男主角」、「最佳男配角」及「最佳導演」等五項大獎，有望問鼎奧斯卡的同類獎項。

基斯杜化路蘭去年作品《奧本海默》取得空前成功。（《奧本海默》電影劇照）

外界一直關注基斯杜化路蘭在《奧本海默》後的下一部作品，亦對曾傳聞路蘭會拍攝的題材甚感興趣，有外媒消息指出，路蘭曾經寫成一部自詡「寫過最好的劇本」，當年卻因為另一位大師「截糊」開拍而忍痛放棄。

基斯杜化路蘭自詡「寫過最好的劇本」卻因為另一位大師「截糊」開拍而忍痛放棄。（路透社）

據指在2000年代初，基斯杜化路蘭曾經改編Howard Hughes的生平為劇本，並有意請占基利（Jim Carrey）演男主角。然而當美國電影殿堂級大師馬田史高西斯（Martin Scorsese）宣布開拍原型人物相同的作品《娛樂大亨》（The Aviator）後，路蘭便決定果斷放棄這個劇本。

《娛樂大亨》由馬田史高西斯執導，並由里安納度狄卡比奧飾演男主角，於2004年上映。（《娛樂大亨》電影花絮照）

里安納度主演的《娛樂大亨》當年取得不俗的成績。(《娛樂大亨》電影劇照)

路蘭曾經提及對改編Howard Hughes生平的劇本，當時他形容：「Howard Hughes是一個令人驚嘆的人物。大多數人對他的生活了解有限，這使他成為電影的理想題材。他體現美國人對物質財富及個人的影響力的關注等許多方面。而他又如何應對非凡的成功和名聲呢？從這個角度來看，他是一個非凡的個體。他以極端方式度過了一生。作為第一位真正的美國億萬富翁，他曾經風光無限，然後度過了幾十年的封閉生活，居住在小型酒店中。是個迷一般的人物！」

Howard Hughes是美國著名億萬富豪、花花公子兼慈善家。（網上圖片）

馬田史高西斯所執導的《娛樂大亨》早於2004年上映，至今亦踏入20年，雖然當年由里安納度狄卡比奧主演的版本非常成功，然而題材亦能夠重新開發挖掘。外界有不少聲音希望路蘭能夠重啟當年放棄的劇本，讓一眾觀眾見識他自詡寫得最好的作品。