金手指︱本地票房突破4000萬　梁朝偉劉德華病房鬥戲絕密片段曝光

英皇電影年度豪華巨獻《金手指》，由莊文強執導及編劇、黃斌監製，強大陣容包括梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡、白只、太保等等傾力合演，電影在全球同步上映捷報頻傳，全球票房已勁破5億5000萬港幣大關！香港本地票房更突破4000萬元！

兩大影帝梁朝偉與劉德華主演電影《金手指》於全球同步上映，累計票房突破5億5000萬元！（《金手指》電影劇照）

《金手指》本地票房亦突破4000萬元大關！（《金手指》官方IG圖片）

與此同時，《金手指》獲得香港以至海外各大電影節及頒獎禮高度重視，在第十七屆亞洲電影大獎，《金手指》榮獲最佳男主角（梁朝偉）、最佳造型設計（文念中）、最佳美術指導（林子僑）共三項提名；在第三十屆香港電影評論學會大獎則獲頒推薦電影；在第二十六屆意大利烏甸尼遠東電影節，《金手指》亦昂然入圍競賽電影，足證電影製作優質、叫好叫座！

《金手指》更在第十七屆亞洲電影大獎提名最佳男主角（梁朝偉）、最佳造型設計（文念中）、最佳美術指導（林子僑）。（《金手指》電影劇照）

被譽為港產片最天衣無縫的經典組合，梁朝偉與劉德華相隔二十年後再度於《金手指》世紀重聚，戲迷定必珍惜兩大殿堂級影帝每個鬥戲的精彩場面，惜篇幅所限，電影裡無法盡錄，《金手指》另一條貴重絕密片段破格曝光，正是梁朝偉與劉德華在醫院病房一場扣人心弦的對手戲！

梁朝偉與劉德華兩大影帝在《金手指》合作天衣無縫，戲內另一條絕密鬥戲片段曝光！（《金手指》電影劇照）

這場戲講述梁朝偉所飾演的程一言，首次被劉德華所飾演的廉署高級調查主任劉啟源拘捕，但甫踏入廉署，程一言便應聲暈倒，之後更以患病為由拖延劉啟源的調查進度，並把辦公室搬到病房，肆無忌憚食雪茄、飲洋酒，極度囂張的程一言將劉啟源叫到病房，貌似從容卻語帶恐嚇：「你咁玩法，會搞到好多人！」劉啟源不甘示弱道：「我梗係知！」程一言步步進逼：「你玩得起㗎喇？！」劉啟源再表明立場：「我冇諗過我玩唔起！𢭃得呢份糧，就預咗喇！」程一言冷笑指向劉啟源：「你預咗就好喇！」再拋下一句：「冇嘢啦！」劉啟源踏出病房前不忘下令：「同我還原呢度（病房）！」

梁朝偉飾演的程一言把辦公室搬到病房，肆無忌憚食雪茄、飲洋酒！（《金手指》電影劇照）

劉德華飾演的劉啟源離開前下令：「同我還原呢到！」（《金手指》電影劇照）

短短一分十五秒的對手戲，便能將程一言的狂妄霸道，以及劉啟源的擇善固執，刻劃得淋漓盡致，無論語氣、節奏、眼神等各方面交流，偉仔與華仔均在輕描淡寫之中發揮出極致的默契，難怪導演莊文強形容：「看梁朝偉與劉德華演戲，真是賞心悅目的享受！」

梁朝偉與劉德華短短一分十五秒的對手戲，便能將程一言的狂妄霸道，以及劉啟源的擇善固執，刻劃得淋漓盡致。（《金手指》電影劇照）

梁朝偉笑言：「華仔的確是我的好拍檔，他專業、經驗豐富，又是一個用心的演員，這樣的好對手，試問還可到那裡找？」偉仔剖析，他與華仔的默契，早已建基於電視台拍劇歲月，歷盡多年的交手，彼此之間的合拍與信任牢不可破，偉仔補充：「每次遇上華仔，總會帶來新衝擊，即使埋位前沒有怎麼排練，我臨場演些什麼，他總有辦法接得上，這就是默契！」

梁朝偉形容劉德華是自己的好拍檔，演戲專業、用心、經驗豐富。（《金手指》電影劇照）

要數偉仔與華仔的劇集代表作，自必令人想到《鹿鼎記》，意想不到的是，程一言這個角色，也讓偉仔想到《鹿鼎記》中的韋小寶，他說：「在我的表演生涯裡，極少接拍程一言這類角色，甚至與以前角色也很難聯繫得上，較接近可能是韋小寶吧，雖然兩者都是老千，但感覺完全不一樣！」開機前，偉仔習慣做足準備功夫，當深入研究角色，他發現程一言被認定是大老千、大反派的另一面：「我相信每個人都是身不由己的，程一言本來是馬來西亞華僑建築師，偷渡來香港尋找新機遇，最初也是一心重操故業，沒想到起樓變炒樓，更變成金融市場的詐騙罪犯，一切都是天意弄人！」

當年梁朝偉和劉德華演的《鹿鼎記》被視為最神似的韋小寶和康熙。（《鹿鼎記》劇集劇照）

談到兩大殿堂級影帝長達四十年的合作，一般會概括分為《鹿鼎記》、《無間道》及《金手指》三個階段，但心水清如華仔，卻點出還有不少令他難忘的作品，華仔說：「我們真正合作的第一個階段，應該是從《獵鷹》開始，當時我們剛剛認識，偉仔演我女朋友（陳敏兒）的弟弟，劇中我還是他的偶像呢！接著就是《鹿鼎記》，之後轉到電影圈，我們合作了《中環英雄》、《五虎將之決裂》與《反斗馬騮》，始終未有爆出特別火花，直到《無間道》，才是真正成功的電影作品！《金手指》之後，我還在期待下一次合作會是什麼，表演上有沒有新的代表作！」

劉德華表示與梁朝偉合作超過40年，《無間道》才算是真正成功的電影作品。（《無間道》電影花絮照）

導演莊文強盛讚，這對最佳拍檔在《金手指》的演出，對觀眾是一次「賞心悅目的享受」，華仔謙言：「多謝導演對我和偉仔的讚賞，對演員來說，感受與努力是非常重要的事，作為後輩與新人，確實要有不同的演出經歷，才能做到不一樣的演出！」相隔近二十年後聚首，華仔感覺自己與偉仔都成熟了不少，更能互相配合彼此的演出：「我剛跟偉仔聊過，經過這麼多年後，我們都變得成熟，正如之前跟劉青雲，也很久沒有合作，還是一樣有新鮮感；每天在《金手指》開工，面對偉仔永遠都有新鮮感，就如當年拍攝《鹿鼎記》，很清新的味道、最純真的演出，我也會以好新鮮的演出回應偉仔！」