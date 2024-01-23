向西2｜試鏡男向素海霖送花算命唔願走　見足8個鐘︰有得揀仔咁

本地話題新片《一路向西2東京AV攻略》上周六舉行演員招募日，現場試鏡者超過200人，由1樓場地一直排隊到落街，場面壯觀。當日由導演鄭峰嵐及女角之一的素海霖（Erena）負責面試，第一代「向西仔」兼《向西2》男角張建聲因工作關係，在試鏡中段才到場揀蟋。試鏡過程中，有部分報名者需要試戲，最後整個casting活動超過8個鐘，由頭帶到尾的導演和素海霖除了去洗手間外，全程冇食飯冇休息，非常敬業。



導演鄭峰嵐及女角之一的素海霖（Erena）上周六舉行《一路向西2東京AV攻略》演員招募日。

《一路向西2東京AV攻略》將於3月下旬在東京開拍，演員包括張建聲、素海霖，日本的三上悠亞、波多野結衣、相澤南及村上悠華。試鏡結束後，導演表示雖然有點攰但感到振奮：「因為見到現場咁多人嚟支持香港電影，支持自己嘅夢想。今日有成二百幾人嚟，另外仲有網上報名，包括來自台灣等地，加埋接近成千人，仲需要online casting。」首次做評判的Erena笑說：「好開心，未做過評判，第一次，好似有得揀仔咁。」由於試鏡角色包括與Erena有多場對手戲的男主角「Henry」，所以Erena今次係有份參與揀「男朋友」，導演問她有沒有遇到心水人選？erena直言有，「但只限外表，性格未知，如果戲內嘅男朋友有好多都啱，但外表（合她心水）就得五個內。」

首次做評判的Erena素海霖笑說：「好開心，未做過評判，第一次，好似有得揀仔咁。」

導演表示，面試中發現多位演員都很優質，令他感到surprise，張建聲就說：「我睇咗一半（casting），嘩，我聽到有啲casting嘅朋友仔，等咗6個幾鐘7個鐘，除咗導演同Erena兩位之外，真係respect咁多位面試者，真心。」他又說：「一路向西香港精神嚟㗎，點都要薪火相傳落去，快啲出現啦向西仔！」

導演表示，面試中發現多位演員都很優質，令他感到surprise

Erena覺得好多面試女仔都ok，「女仔方面，有個來自台灣嘅，咁啱有個角色需要台語，佢係…嘩！你一定會記得佢，除咗佢講嘢演繹之外，佢嘅身材你一定會記得佢。我係女人都咁鍾意佢，更何況男人。」導演補充該面試女演員（張永歆）專程從台灣來港，十分有心；張建聲稱因當時未到現場，與對方緣慳一面，Erena聞後向張建聲笑說：「你睇返可能流口水。」

大部分都知道Erena素海霖喜歡戴眼鏡、較成熟的男士，所以十個有八個都有一鏡傍身

至於男角方面，不少試鏡男見到Erena都有點緊張，甚至唔願走想見多陣心儀女神，而大部分都知道Erena喜歡戴眼鏡、較成熟的男士，所以十個有八個都有一鏡傍身，Erena坦言有部分試鏡男令她留下深刻印象：「有一個完全係我鍾意嘅類型，無論髮型、個樣，個髮型好似薛之謙；有兩個送花畀我，我估唔到，令我好深刻；有啲特登表演戴眼鏡畀我睇，哈哈～大家都好有心。臨尾仲有個幫我算命，我都好迷信。」