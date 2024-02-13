家有囍事︱黃百鳴爆原班底竟有周潤發　臨時搵周星馳被獅子開大口

1992年上映的賀歲片《家有囍事》為香港人每個新年必定重溫的經典喜劇之一，電影由高志森執導，張國榮、周星馳、張曼玉、毛舜筠、吳君如及黃百鳴的黃金組合主演，當年刷新香港電影史上票房紀錄，大收4800萬港元，極受觀眾歡迎！

《家有囍事》當年刷新香港電影史上票房紀錄，大收4800萬港元！（《家有囍事》電影劇照）

1992年上映的賀歲片《家有囍事》為香港人每個新年必定重溫的經典喜劇之一！（《家有囍事》電影截圖）

能夠促成《家有囍事》經典組合，黃百鳴多年前亮相電視節目接受吳君如訪問，提及三位男主角組合曾多次變換：「最初《家有囍事》三兄弟係林子祥、張國榮同我！」由林子祥做大哥、黃百鳴為二哥、張國榮則飾演三弟，黃百鳴更對吳君如表示：「最初係妳做男人婆、我演娘娘腔！點知阿Lam間屋燒咗，咁搵邊個呢？就搵我舊拍檔周潤發囉！點知佢已經食咗對家茶禮，仲要同我打對臺添！」當年周潤發接拍同期上映的《我愛扭紋柴》，未能與黃百鳴合作重現《八星報喜》的經典組合。

原來《家有囍事》黃百鳴、張國榮與周星馳飾演的常家三兄弟，原本由林子祥、黃百鳴與張國榮飾演。（《家有囍事》電影劇照）

黃百鳴本來請周潤發替補，誰知發哥已接拍《我愛扭紋柴》。（《我愛扭紋柴》電影劇照）

經典賀歲片《八星報喜》中，黃百鳴、周潤發與張學友飾演三兄弟。（《八星報喜》電影劇照）

至於周星馳的加入，黃百鳴直言沒有辦法下的出路：「被迫㗎嗰鋪！畀咗好貴！（吳君如：被迫用佢？）係呀，被迫用佢！」他續言：「咁冇人用，咪迫住搵周星馳囉！佢獅子開大口，但係我哋要開工，咪畀佢咬咗一啖囉！」在吳君如不斷追問下，黃百鳴亦透露周星馳九十年代初「獅子開大口」情況下的片酬：「嗰陣八百萬！畀足！」但電影《家有囍事》當年大破香港票房紀錄，令黃百鳴與電影公司進帳不少，意外下的組合成為銀幕經典，亦算物有所值！