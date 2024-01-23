奧斯卡2024︱瑪歌羅比失落影后提名　羅拔唐尼金球得獎後再戰男配

2024年第96屆奧斯卡金像獎將於3月10日舉行，今日（23日）大會宣布本屆入圍名單。去年橫掃全球票房及掀起浪潮的《奧本海默》（Oppenheimer）提名13項大獎，或會成為最大贏家，而去年票房冠軍作《芭比》（Barbie）僅入圍8項大獎，而最受觸目的四項演技大獎的各五位男女候選演員名單亦已公布。

《奧本海默》與《芭比》除了去年票房成績亮麗，在2024年奧斯卡亦獲得多項提名。（網上圖片）

早前榮獲金球獎「最佳男主角」獎的Cillian Murphy，再次憑《奧本海默》入圍奧斯卡「最佳男主角」，其餘提名「最佳男主角」的演員包括：畢列谷巴《Maestro》；Colman Domingo《Rustin》；Paul Giamatti《The Holdovers》及Jeffrey Wright《American Fiction》。

Cillian Murphy憑《奧本海默》獲得金球獎影帝後，再提名奧斯卡最佳男主角。（《奧本海默》電影劇照）

同樣榮獲金球獎「最佳女主角」獎的愛瑪史東（Emma Stone）亦再次憑《可憐的東西》入圍奧斯卡「最佳女主角」，其餘提名「最佳女主角」的演員則包括：Annette Bening《NYAD》；Lily Gladstone《花月殺手》；Sandra Hüller《Anatomy of a fall》及Carey Mullugan《Maestro》。本來《芭比》女主角瑪歌羅比被外界視為奧斯卡影后大熱門，豈料連最後五強提名亦無法奪得。

金球獎影后愛瑪史東亦再次憑《可憐的東西》入圍奧斯卡「最佳女主角」。（《可憐的東西》劇照）

瑪歌羅比本來被外界視為本屆奧斯卡影后的大熱門，卻失落提名。《Barbie芭比》劇照

Iron Man羅拔唐尼（Robert Downey Jr）繼獲得金球獎後亦再次憑《奧本海默》提名奧斯卡，其餘提名「最佳男配角」獎的演員包括：羅拔迪尼路《花月殺手》；賴恩高斯寧《芭比》；麥克雷法路《可憐的東西》及Sterling K.Brown《American Fiction》。

羅拔唐尼憑《奧本海默》奪得金球獎最佳男配角後，問鼎奧斯卡。（視覺中國）

同樣於金球獎奪得「最佳女配角」獎的Da'vine Joy Randolph再次憑作品《The Holdovers》提名奧斯卡「最佳女配角」獎，其他入圍演員包括：艾美莉賓特《奧本海默》；Danielle Brooks《The color purple》；America Ferrera《芭比》及Jodie Foster《NYAD》。