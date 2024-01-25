《小曉》專訪｜劉俊謙極速在台灣闖名堂　「他們敢冒風險多一點」

一套《幻愛》，令劉俊謙成為香港最具潛力的男演員，然後被台灣製作人看見，2022年5月過去逗留一段日子，一口氣拍下三部影視作品，其中《小曉》就是第一部拍攝，劇集《此時此刻》是最後的，結果劇集獲極大迴響，而《小曉》亦因為女主角林品彤以破紀錄12歲之齡贏得金馬影后，令劉俊謙這部作品都備受關注。



劉俊謙在台灣一口氣拍了三部影視作品，有不俗成績。（葉志明 攝）

角色度身訂造

身為香港演員，到台灣發展首要克服是口音問題，但台灣製作人對他非常包容，甚至移墈就船，將角色修改一下。劉俊謙︰「今次拍《小曉》我是演由香港來的老師，令口音問題變得合理。就算是《此時此刻》，本身角色都不是聽障人士，是因為我便改一改角色，協助去掩飾我的弱點。」

劉俊謙在戲中飾演從香港而來的老師，解決了口音問題。（《小曉》劇照）

在《此時此刻》中更是飾演聽障人士，口齒不清掩飾了口音問題。（《此時此刻》劇照）

為得到這位演員，更改角色設定，足見劉俊謙在台灣人眼中的吸引力，但據劉俊謙，起初拍《此時此刻》時，有部分製作人是反對的。「要知道整個《此時此刻》的演員班底，都是台灣最當紅的，有一個來自香港，甚至感到陌生的演員，是會格格不入，但導演真的想試一試，便締造個契機。」

獲台灣人「厚受」，劉俊謙也覺得意料之外。（葉志明 攝）

台灣市場敢冒險

對於這份來自台灣的「厚受」，是意料不到的，亦想不到會得到這麼大迴響。「令我想到作為演員，不應受地域限制，有機會應該要去其他地方拍戲，令自己的創作世界變得更大。台灣是敢冒風險多一點，香港市場要有個大明星揹起票房，偏偏台灣觀眾不會單單因為你有甚麼大星主演，而看某部電影，真的取決於故事，所以在揀演員時會大膽一點。」

+ 2

對台灣的拍攝模式，劉俊謙沒不習慣，而且非常享受。「當地花在前期的時間比較多，拍攝日期又會多一點，始終台灣製作費沒香港那麼貴，所以沒這麼急速。」

面對活躍症兒童，關心比藥物更為重要。（《小曉》劇照）

活躍症不是單靠藥物可醫治

電影《小曉》是講述一位患有過度活躍症的小朋友「小曉」，與家人和劉俊謙飾演的老師之間的相處。「戲中跟大家探討活躍症，是否可單靠食藥解決，教育上及社會上的灌輸有冇改善？好多學生會欺凌這種小朋友，但其實在他們眼中可能只是在玩，回想自己細個都可能有這種想法，不小心欺負了人，成為別人的成長陰影。」

12歲的林品彤其貌不揚，但演出非常精彩。（《小曉》劇照）

劉俊謙在戲中飾演老師，對小朋友有份耐性，亦對活躍病小朋友多一份諒解。「某角度看他們是很可愛，因為好直接，少了一份壓仰自己。亞洲教育普遍都是壓仰自己才叫乖，但人很多時出世未必是這狀態，小朋友就是愛玩。」

在圍讀劇本時，劉俊謙已覺得林品彤的不一樣。（葉志明 攝）

不可當小朋友看待

戲中跟劉俊謙最多對手戲的，是以12歲之齡獲得金馬影后的林品彤，而她演戲時就只有11歲。今天知她是影后，當然會覺得她非池中物，但當日合作時，劉俊謙又怎看待這位對手？「我很早已當她是專業演員看待，沒有當她是小朋友，她好清楚知道片場上發生甚麼事，聽得明導演的要求。開始圍讀劇本時，已感受到她有好強的直覺及消化能力，她不似大人有很多事情會過濾，那份直接予我更加大的刺激。」

劉俊謙覺得在《幻愛》後，需要給予更多面向讓觀眾認識。（葉志明 攝）

看有《此時此刻》被人看到他喜劇一面，再有《小曉》鞏固他的演繹能力，對於這經歷，劉俊謙都非常感恩。「《幻愛》無疑是為劉俊謙建立了某種面向，但同時又成為自己的瓶頸，很多人以為劉俊謙就是這樣，但因為《小曉》和《此時此刻》出現，令我的固有形象被打破，我都希望自己的演員生涯可以不停地打破。」