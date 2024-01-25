《狂野時速》結局篇三部曲傳被煞停　下集變大結局風格大逆轉

電影《狂野時速》系列（Fast and Furious），自2001年起一直拍足廿多年，而在去年上映《狂野時速10》時，雲迪素（Vin Diesel）親自在首映禮透露，《狂野時速》系列最終將以三部曲作結，原定的第11集大結局將增至12集，係威係勢。不過早前就有傳，環球影業（Universal Pictures）似乎不滿第10集的票房表現，信心大搖，有傳已下令還原基本步，以第11集作結。

雲迪素下集將會係最後一次講「Family」。（《狂野時速10》（Fast X）精彩劇照）

根據外國娛樂資深記者Jeff Sneider 透露，環球預計將取消第12集的製作，讓預期2025年4月4日上畫的第 11集《Fast X: Part 2》成為最終回。而且這一集亦將會來個風格逆轉，由過去愈玩愈大飛到上太空，到今次會回到系列的初心，以街頭賽車作結。

第十集找來積遜·莫瑪（Jason Momoa）加盟，也無補於事。（《狂野時速10》（Fast X）精彩劇照）

至於點解要腰斬，最大原因是第10集票房不似預期，根據公開的資料，第十集投資3.4億美元（約26.5億港元），最終票房為7.14億美元（約55.5億港元），以收入要是成本的三倍才收支平衡的計法，第十集是蝕錢的。而且從過去票房睇，第八集投資2.5億美元（約19.5億港元），票房大收12.36億美元（約96億港元），回報的確大不如前，腰斬亦是有數得計。