奧斯卡2024︱對瑪歌羅比冇提名失望　賴恩高斯寧︰冇芭比邊有Ken

《第96屆奧斯卡金像獎》將於3月10日舉行，日前大會公布本屆入圍名單，去年橫掃全球票房的話題之作《奧本海默》（Opppenheimer）共提名13項大獎，或會成為最大贏家。然而年度票房冠軍作品《芭比》（Barbie）卻僅提名8項大獎，導演Greta Gerwig及女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）更無法進入「最佳導演」及「最佳女主角」最後五強，提名「最佳男配角」的賴恩高斯寧（Ryan Gosling）日前亦為此發聲明表示失望。

《芭比》男主角賴恩高斯寧在奧斯卡提名名單出爐後，發聲明為女主角瑪歌羅比抱不平。（視覺中國）

《芭比》導演Greta Gerwig（中）亦未有憑作品提名「最佳導演」獎。（視覺中國）

《芭比》電影於本屆奧斯卡獲得8項提名，包括最重要獎項「最佳電影」，然而外界對導演Greta Gerwig及瑪歌羅比雙雙失落提名感到失望，認為冷落了兩位女性電影人的貢獻及成就。賴恩高斯寧日前就《芭比》提名奧斯卡一事發聲明，除了感謝大會讓他提名「最佳男配角」，亦為導演及女主角抱不平：「沒有芭比便沒有Ken，同時沒有Greta Gerwig與瑪歌羅比便沒有《芭比》，這兩人是這部歷史性、享譽全球的電影背後的最大功臣。沒有他們的天資、勇氣與天才，便沒有一眾因電影而被讚揚的提名人。我對他們無法在各自領域獲得提名感到失望，已經是最輕描淡寫的表達。」

賴恩高斯寧直言「沒有芭比便沒有Ken，同時沒有Greta Gerwig與瑪歌羅比便沒有《芭比》」肯定二人在電影裡的貢獻及成就。（《芭比》電影劇照）

賴恩高斯寧在聲明中繼續讚揚Greta Gerwig與瑪歌羅比在《芭比》裡展現的革命性成就，透露作品讓觀眾歡笑、流淚，更推動到文化及創造歷史。同時他亦恭賀與他同得提名的女配角America Ferrera及一眾幕後工作者，讚揚他們一同成就這部開創性的電影。