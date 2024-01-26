復仇者聯盟︱湯賀蘭票房分紅意外誤發 全因演員姓名僅差兩個字母
撰文：莫匡堯
出版：更新：
曾演出《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列的英國演員湯賀蘭德（Tom Hollander）近日接受深夜訪談節目訪問時，透露荷里活經理人公司一次烏龍事件。經理人公司竟然誤將Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟》系列分派予英國年輕新星「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）的票房分紅，意外發送給湯賀蘭德！
現年56歲的湯賀蘭德為英國實力派演員，與27歲的後起之秀湯賀蘭，英文姓名僅差兩個字母，而湯賀蘭亦因為參演全球賣座的Marvel電影裡蜘蛛俠一角，知名度蓋過前輩。湯賀蘭德在節目中分享烏龍意外時，笑言自己當時剛為英國電視台BBC完成拍攝一個節目，獲得3萬磅（約港幣29萬8000元）的酬勞，正好應付來年的支出時，卻在觀看朋友演出的舞台劇中場休息時，接到題為「《復仇者聯盟》第一期票房分紅」的電郵，然後心想：「我想我應該沒有參演《復仇者聯盟》吧！」
湯賀蘭德更意外透露「蜘蛛仔」湯賀蘭的票房分紅數字，湯賀蘭德表示：「那是一個驚人的價錢！」他更續指：「而且那並不是他的片酬，而是他第一期的票房分紅，亦不是所有票房分紅，只是第一期！那是一個七位數字（百萬英磅）的銀碼，他只有二十多歲！」本來湯賀蘭德還想向演舞台劇的朋友分享自己獲得3萬磅片酬的喜訊，卻因為這一封電郵而失去了興致。
湯賀蘭德為英國資深實力派演員，曾參演《傲慢與偏見》（Pride & Prejudice）及《回到最愛的一天》（About Time）等電影作品，其中在《加勒比海盜》系列飾演Beckett爵士，與男主角尊尼特普（Johnny Depp）有不少對手戲份，擅長談判、驕傲自大的性格令觀眾印象深刻。