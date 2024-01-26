殺人者的購物中心｜劇情峰迴路轉顛覆想像　重點分析劇中要角背景

由李棟旭、金慧峻主演的韓劇《殺人者的購物中心》改編自姜智英同名小說，小說被韓國媒體肯定為「壓倒性成就」的推理小說。李棟旭今次以最帥傭兵亮相，加上劇集設定新穎與意想不到的結局令大批劇迷引頸以待，現在就為大家重點分析劇中主要人物背景。

《殺人者的購物中心》在Disney+播出，每週更新兩集。（劇集海報）

劇情講述由李棟旭飾演的怪奇叔叔鄭進灣一直隱藏著自己不為人知的過去，直至離奇「自殺」過身後，姪女鄭智安（金慧峻飾）繼承他的農用水管購物網站與187億巨額遺產，在處理他的身後事時遭遇一連串奇怪事件，更受到四方八面的殺手追殺。在保命時，憶起叔叔由細至大的教導，逐步揭開他一直隱藏不為人知的秘密。

李棟旭化身最帥傭兵。（劇照）

鄭進灣（李棟旭 飾）

鄭進灣在劇情開首「自殺」身亡，劇情回顧他離家八年毫無音訊的鄭進灣，被家人誤以為死在漁船上。回來不久，母親就病死，兄嫂在母親喪禮上被殺，帶著唯一親人姪女鄭智安搬去田中央。鄭進灣以從小訓練姪女，兩人像朋友一同生活。不過鄭進灣的背景非常秘密，表面上是營運農用水管購物網站，但實際上就是超好打的傭兵。

金慧峻在劇中有大量打鬥場面。（劇照）

鄭智安 （金慧峻飾）

外型看似弱小的鄭智安於首集自細接受叔叔教導殺手般的技能及心理訓練，多次被包圍都能化險為夷。被追殺期間，靈活運用絕地求生意志及泰拳搏擊術，猶如殺手一樣。

朴智彬飾裴正民。（劇照）

裴正民（朴智彬飾）

正民事智安的小學同學，從小就同情轉學生智安，當對方被同學欺負時會仗義幫忙。其後，正民幫鄭進灣設計農用水管購物網站。進灣自殺後，意外發現網站其實是代客殺人網站與軍火販賣，與智安一同陷入被追殺。

金海娜飾演頂級殺手，誓死保護智安。（劇照）

頂級殺手蘇敏慧（金海娜飾）

最初被鄭智安懷疑是敵人的蘇敏慧，竟然誓死保護智安。為頂級殺手的蘇敏慧在劇中有大量打鬥及駁火場面，展現了全方位智勇雙全的實力，更同時對抗多人。不過暫時她與鄭進灣之間及關係還未被揭開。