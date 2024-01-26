離婚章子怡三個月被傳第四度結婚　汪峰激動澄清反擊三點不實傳言

44歲國際影后章子怡去年10月與內地搖滾歌手汪峰宣布離婚，消息一度震驚華語影壇，當時二人官方聲明表示彼此沒有辜負與背叛，更會在未來共同撫養一對子女。曾經歷三段婚姻的汪峰，在離婚後三個月已被前女友葛薈婕爆料指有新歡，日前更傳出將會踏入第四段婚姻，令內地網民震驚，汪峰今日（26日）亦透過工作者的官方微博發表聲明，反擊不實言論。

章子怡及汪峰去年10月分別發離婚聲明，坦言彼此沒有辜負與背叛，並會在未來共同撫養一對子女。（章子怡微博）

汪峰與章子怡離婚三個月，前女友葛薈婕便聲稱他已有新女友，近日更傳出汪峰將會踏入第四段婚姻的傳言。（視覺中國）

汪峰透過聲明表示網絡上，散播不少關於個人及家人不實言論，並澄清有關「汪峰與某人結婚」、「汪峰不顧女兒感受」及「汪峰女兒將簽約某公司」等信息均屬憑空捏造，他更強烈指責：「網絡中出現的不實信息已嚴重侵犯汪峰先生及其家人的聲譽，對當事人的生活造成嚴重的傷害，在此藝人及工作室對憑空捏造不實信息的行為強烈讉責，所有針對藝人及其家人的侵權行為必將受到法律的制裁！」

汪峰透過聲明澄清網絡上散布傳播不少關於他個人及家人不實言論。（汪峰工作室微博圖片）

汪峰亦於聲明裡讉責針對他的侵權行為，並請各網絡平台刪除及撤回不實言論；同時亦將會持續關注網絡輿論，並會追究法律責任。汪峰已透過律師採取行動，表明：「本所將持續關注網絡輿情，並對相關侵權行為持續取證，對怠於停止侵權的網絡用戶，本所將依據工作室及藝人的委託採取法律手段追究相關人員的法律責任，以維護工作室及藝人的合法權益。」